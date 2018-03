Sattelzug knickt Verkehrszeichen

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer konnte am Montagmittag beobachten, wie ein Sattelzug aus Richtung Hammerbach kommend von der Staatsstraße nach links in die Würzburger Straße einbog. Dabei touchierte der Anhänger des Sattelzuges ein auf der Verkehrsinsel stehendes Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr im Anschluss einfach davon. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers notieren. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer Unfallflucht.