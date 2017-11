Satellit und Spürsinn

Fragezeichen im Gesicht





Vom Einsiedler Ivo



"Ein wirklich pittoresker Ort, den wir heute entdecken durften!" Geocacher "keramix" hat schon 812 Orte gefunden, nun hat er einen besonderen für sich entdeckt. "Da es wirklich Spaß macht, sich die schönen Häuser anzusehen, haben wir uns etwas mehr Zeit für die Runde genommen." Dank Silvia und Christoph Schade, selbst begeisterte "GPS-Schnitzeljäger", gibt es im Bundesgolddorf von 1977 nun eine ganz besondere neue Attraktion: einen sogenannten Multi-Cache, eine digitale Schatzsuche über mehrere Stationen, die auf dem bayernweit einzigartigen Historischen Dorfrundgang mit QR-Code fußt.Wenn die beiden Pödeldorfer neuerdings grübelnde Einzelpersonen oder ganze Grüppchen mit Navigationssatellitensystem und einem "Fragezeichen" im Gesicht durch Oberleiterbach laufen sehen, müssen sie schmunzeln. Schon als sie sich selbst vor rund sieben Jahren mit dem "Geocache-Virus" ansteckten, wollten sie unbedingt irgendwann einmal einen "Schatz", neudeutsch "Cache", in diesem Dörfchen deponieren. "Wir haben immer wieder überlegt, aber nie einen passenden Ort für unser Zieldöschen gefunden", erklärt Silvia Schade, die in Lätterboch aufgewachsen ist. "Als dann der historische Dorfrundgang entstand, reifte bei uns die Idee, auf dessen Grundlage einen Multi-Cache einzurichten." Bei den Machern des Dorfrundgangs, Philipp Kunzelmann und Markus Drossel, rannten die beiden damit offene Türen ein.Der Oberleiterbacher Geocaching-Weg ist erst knapp vier Wochen online, und dennoch haben sich schon etliche auf digitale Schatzsuche begeben. "Start bei N 50.01.889 E 010.58.462", sagt Christoph Schade. Einfacher ausgedrückt: "Los geht es beim Gemeinschaftshaus im Eichenweg, dort kann man gut parken." 13 Stationen wollen gemeistert sein. "An jeder Station gibt es eine Rätselfrage zu beantworten, durch die man die nächsten Koordinaten erfährt", so der 33-Jährige. Dabei muss man weder promovierter Naturwissenschaftler noch Mathematik-Professor sein, sondern einfach ein wenig Neugierde mitbringen. Und es empfiehlt sich, die Fragen, die auf www.geocaching.com (Registrierung und Nutzung sind kostenfrei) hinterlegt sind, als Ausdruck mitzubringen. Gut eine Stunde dauert der Spaß. Wo am Ende die Belohnung wartet, wird selbstverständlich nicht verraten.Die Kritiken, die die Geocacher auf dem Portal hinterlassen, sind höchst positiv. "Dieser Multi hat mir besonders gut gefallen!", schreibt beispielsweise "Der Mainecker". "Wir genossen den Anblick dieser liebevoll restaurierten Fachwerkhäuser. Man hat den Eindruck, dass hier alle im Dorf große Freude daran hatten, ihren Heimatort mitzugestalten", fügen die vielgereisten Geocacher "die Sch'tis" aus Coburg/Jena an. Das "Roadrunner-Team" gerät sogar regelrecht ins Schwärmen: "Und kaum hält man an und macht sich die Mühe, das entzückende Städtchen zu durchwandern, schon stellt sich heraus, dass es sich wirklich allerliebst präsentiert." Ja, und selbst ausländische Geocacher haben den "Multi" schon gelöst. Als Erstes meisterten "GPS-Schnitzeljäger" aus dem Raum Saalfeld die Aufgaben in Oberleiterbach. Was die Macher Silvia und Christoph Schade besonders freut: Sie erhielten bereits zwei Favoritenpunkte von den Nutzern. Das kommt einer Adelung gleich. Und es wurden auch schon einige der begehrten "Co ins" hinterlegt. Nach erfolgreicher digitaler Schatzsuche wartet der "Cache", also das Döschen mit Logbuch und Tauschgegenstand. Christoph Schade blättert durch das Büchlein und liest die lobenden Worte, die hier bereits hinterlassen wurden. "Das ist toll, das geht runter wie Öl", meint er und strahlt. Bewusst haben sie den Multi-Cache durch Oberleiterbach nicht zu anspruchsvoll gehalten: "Wir bieten Geocaching für die ganze Familie an. Die Fragen und auch die rund 1,25 Kilometer lange Wegstrecke sind so angelegt, dass hoffentlich jede Altersgruppe ihren Spaß hat", merkt seine 31-jährige Frau an.Und wer seinen Blick nicht nur stur auf GPS-Gerät oder Handy richtet, entdeckt Dreiseithöfe wie aus dem Bilderbuch, wird vom "beleidigten Nepomuk" gegrüßt, erfährt vom Leben des berühmten Einsiedlers Ivo Hennemann, wo die Michelsbergischen Klosterhöfe standen und auch, warum die Neue Schule schon über 100 Jahre auf dem steinernen Buckel hat. Kurz: Die modernen Schatzsucher tauchen tief in die jahrhundertealte Geschichte ein. "Dieser Geocache lässt sich auch prima mit einem Sonntagspaziergang verbinden", meint Silvia Schade. Einen Spaziergang durch eines der schönsten Dörfer Oberfrankens, das in diesem Jahr im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft. Unser Dorf soll schöner werden" im Landesentscheid die Fahne des Bezirks hochhalten wird.Silvia und Christoph Schade haben selbst 360 Geocaches gefunden. "Founds" nennt das der Fachmann. Sie kamen so in Orte und Gegenden, die sie sonst vielleicht nicht besucht hätten. Ähnlich ist es mit dem "Multi-Cache" in Oberleiterbach, wie die Beiträge auf dem Portal belegen. "Ohne Geocaching wären wir sicher nicht hierhergekommen", meint "Sandra1808" aus Gera.