Sassanfahrter Schützen zahlen Lehrgeld bei Zweitliga-Debüt

Bei ihrem ersten Auftritt in der 2. Liga der Luftgewehrschützen konnte das Team Hofer aus Sassanfahrt sein Potenzial nicht abrufen. Die jungen Sportler waren in Thalmassing bei Regensburg von der Bundesligakulisse, dem technischen Umfeld und den Lichtverhältnissen in der großen Mehrzweckhalle so beeindruckt, dass fast jeder deutlich erkennbar mit Lampenfieber an den Start ging.



Drawert erzwingt Stechen

Die FSG Kempten war der erste Zweitliga-Kontrahent der Sassanfahrter. Sebastian Drawert ging mit dem Druck gut um und lieferte sich mit Susanne Angeli ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach 40 Schuss hatten beide jeweils 390 Ringe auf dem Konto - ein Stechschießen musste entscheiden. An Position 2 lag Stephanie Friedel bis Mitte des Duells mit zwei Ringen vorne, bevor Katherina Haffner sie mit einer 99er-Serie verunsicherte - Endstand 387:390. Ähnlich erging es ihrer Schwester Lena Friedel in der dritten Paarung. Zwei, drei kleine Unachtsamkeiten am Anfang nutzte ihr Gegner Simon Wölfel zu einem Zwei-Ringe-Vorsprung. Lenas Aufholjagd mit jeweils zwei 98er-Serien parierte er mit dem gleichen Ergebnis. So musste die Sassanfahrter Nummer 3 eine bittere 388:390-Niederlage einstecken. Sehr nervös ging Christian Holland in sein Duell mit der Kemptenerin Monika Gottwald. Er erzielte einfach nicht genug Zehner, um den forschen Auftritt der Allgäuerin zu parieren. Mit 379:386 Ringen erlitt er eine deutliche Niederlage. Kempten war somit uneinholbar mit 3:0 in Front und klar auf der Siegerstraße.



Ehrenpunkt gelingt nicht

Julia Lochau ging auf der Position 5 mit dem Handicap einer gerade überstandenen Krankheit an den Start. Die notwendige Kondition war noch nicht vorhanden. Sie begann trotz Lampenfieber gut gegen Marie-Nadine Müller, doch ein Fehlschuss brachte sie aus dem Konzept. Am Ende gab's eine deutliche 360:387-Niederlage. Nun lag es an Sebastian Drawert mit dem Gewinn des Stechschießens wenigstens den Ehrenpunkt für Sassanfahrt zu holen. Es sollte aber nicht sein - mit einer 9,9 zog er gegen Susanne Angeli (10,1) den Kürzeren - die 0:5-Niederlage war perfekt.

Nun galt es für Trainer Peter Friedel die Mannschaft aufzurichten, um gegen das Team aus Unterstall besser auszusehen. In der Spitzenpaarung kam Drawert gegen Dominik Bergmann gut aus den Startlöchern. Nach 20 Schuss lag er mit zwei Ringen vorn. Dann wurden seine Zehner Mangelware, Bergmann holte auf und gewann schließlich mit 387:385.



Neuner-Krankheit setzt sich fort

Die Teammitglieder bekamen dies mit und versuchten alles, die Scharte ihrer Nummer 1 auszuwetzen, aber die entscheidenden Zehner fielen nicht auf Sassanfahrter Seite. Wenn Stephanie Friedel eine 98er-Serie schoss, konterte ihre Gegnerin Juliana Niedermüller mit einer 100er. Ihre Schwester Lena lag bis kurz vor Schluss mit Marc Zellinger gleichauf. Sie beendete mit einem Neuner den Wettkampf, Zellinger verbuchte eine Zehn. So verlor Stephanie mit 385:390, Lena knapp mit 388:389. Die Neuner-Krankheit verfolgte auch die Hofer Christian Holland und Julia Lochau. Bis zur dritten Serie waren Christian und die Unterstallerin Andrea Nieberle ringgleich, dann packte Andrea eine 100er-Serie aus, die der Hofer nicht mehr kontern konnte. Somit ging auch der vierte Punkt an die Unterstaller (387:391 ).



Auch im zweiten Duell kein Punkt

Die Sassanfahrter Fans hofften nun darauf, dass der Pechvogel des ersten Wettkampfes, den Ehrenpunkt erkämpfen würde. Julia Lochau fing gut an, war zunächst gleichauf mit Nicole Ertl. Als Ertl dann aber serienübergreifend 16 Zehner nacheinander schoss, war auch Lochau geschlagen (373:386). Unterstall feierte einen 5:0-Sieg. Fazit für Sassanfahrt: In der 2. Liga werden kleine Unsicherheiten gnadenlos bestraft, einen Bonus hat keine Mannschaft für den Aufsteiger übrig. wl