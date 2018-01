Sassanfahrter haben Heimpremiere vor sich

Die Andreas Hofer Schützen Sassanfahrt erwarten bei ihrem ersten Heimwettkampftag in der 2. Luftgewehr-Liga Süd am Sonntag ab 11 Uhr zwei dicke Brocken. Nach den zwei herben Niederlagen zum Saisonauftakt in Thalmassing geben nun in der Hirschaider Regnitz-Arena der Vizemeister Petersaurach II und die FSG München II ihre Visitenkarte beim Aufsteiger ab.

Beide Teams haben auch in der Bundesliga eine Mannschaft am Start. Vierter im Bunde an diesem Sonntag ist der ebenfalls punktlos gestartete Neuling Luckenpaint. Für beide Aufsteiger wird es extrem schwer, gegen diese aufgerüsteten Kontrahenten zu bestehen, denn diese hatten in beiden Wettkämpfen einen Ringdurchschnitt von 390 Ringen aufzuweisen.

"Wir müssen einfach unsere Nerven in den Griff bekommen und unsere Trainingsergebnisse abrufen. Dann haben wir eine Chance, unsere Punkte zu machen", gibt sich Trainer Peter Friedel kämpferisch. An Nr. 1 präsentiert sich am Sonntag Lena Friedel, die beim ersten Wettkampf noch als Beste aus den Startlöchern gekommen ist. Ansonsten bleibt es bei der Aufstellung mit Sebastian Drawert, Stephanie Friedel, Christian Holland und Julia Lochau. Die erste Begegnung der Sassanfahrter Schützen gegen München beginnt um 11 Uhr. wl