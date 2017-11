Sankt Martin, die Gäns und eine Hamsterfahrt

"Was haben denn die Gäns getan, dass so viel müssen's Leben la'n?

Die Gäns mit ihrem Dadern, mit ihrem Gschrei und Schnadern

Sankt Martin ha'n verraten! Darum tut man sie braten!

Ja, und wer war denn dieser Martin, den die Gäns verraten hatten - und der auch heute noch nicht vergessen ist? Obwohl er schon im 3. Jahrhundert nach Christus geboren war, und zwar im heutigen Ungarn, wo sein Vater als hoher Offizier des römischen Kaisers lebte. Ihm gehorchend, ging er - widerwillig, wie es heißt - in den Militärdienst. Mit 36 Jahren wurde er getauft und verweigerte in der Schlacht bei Worms den Dienst: Er sei kein "miles Caesaris" mehr, sondern ein "Soldat Christi".

Als er bescheiden in einer Holzhütte vor den Toren von Tours lebte, wollten ihn die Bürger zu ihrem Bischof machen. Um dem aber zu entgehen, versteckte er sich in einem Gänsestall. Da fingen die Gänse an, heftig zu schnattern und mit den Flügeln zu schlagen, so dass er entdeckt wurde.

Als Bischof Martin am 11. 11. 397 in Tours begraben werden sollte, brachte man ihn auf einem Schiff dahin, dem in einer Lichterprozession viele Boote folgten. Und daher sollen auch die Laternenumzüge der Kinder am Martinstag rühren.

No, obä etzät sän miä widdä in Bamberg - und da geht's auch um Gäns. Im Spätherbst des Jahres 1941 fuhr der Bapist, der auf dem Kaulberg eingeheiratet hatte, in sein Heimatdorf im Jura. Die Lebensmittel wurden schon knapp und er wollte dort etwas Essbares besorgen. Einen Benzingutschein hot er aa nuch ghobt für sei Zündapp. Auf dem Sozius fuhr sein 16-jähriger Neffe Otto mit.



Gänse im Rucksack

Groß war der Überfluss auf dem Bauernhof seines Vaters zwar nicht, aber was sie hatten, gaben die Eltern dem Bapist gern: Eier, geräucherta Wörscht, a Trumm Schweinäs, an Laab Brot und Nüss, die im Backofen getrocknet worden waren. Äpfel und Birnen gab es zentnerweise, und um die nach Bamberg zu schaffen, lieh er sich einen Anhänger aus, den er mit einer alten Kuhkette an seinem Motorrad befestigte - fachmännisch, wie er glaubte. Die Hauptsache aber waren zwei Gänse, die in Bamberg "geschoppt" werden sollten. Im Schutz der Dunkelheit wollten die Zwei dann das Gehamsterte nach Bamberg bringen, einschließlich der Gänse im Rucksack, den der Otto aufhuckeln musste.

Kurz vor Schäätz machte das Motorrad plötzlich einen heftigen Ruck, so dass es die beiden um ein Haar herunter geschleudert hätte. Der Anhänger hatte sich losgerissen und polterte in den Graben. Nach dem sie ihn wieder provisorisch befestigt hatten, fuhren sie im Leerlauf in das vorschriftsmäßig verdunkelte Städtchen.

Als zwei Männer mit Taschenlampen daherkamen, hielt sie der Bapist an: "Och, Hä Nochbä, könnt ihä miä a weng leuchtn, dass i mein Ohängä widdä festmachn ko! Deä Freggä hot sich losgärissn!"

Zu spät merkte er, dass er an eine Polizeistreife geraten war. Der Otto bibberte, dass sie die Gäns im Rucksack entdecken würde. Hamstern war ja verboten und wurde streng bestraft, dazu die Ware beschlagnahmt - ade, Gänsbraten! Aber entweder merkten die Polizisten nichts - oder sie wollte nichts merken. Jedenfalls hatte der Bapist wie immer Glück und sie wünschten sogar noch "Gute Fahrt"!

Aber die Hamsterer waren noch nicht daheim, und wie sie in Bamberg über die Obere Brücke fuhren, wurden plötzlich die Gänse im Rucksack rebellisch. Sie versuchten, mit den Flügeln zu schlagen und fingen an laut zu schnattern, ausgerechnet im Torbogen des Alten Rathauses, wo damals die Polizeiwache stationiert war. Sie taten das aber nicht, um die Gesetzeshüter aufmerksam zu machen, sondern, weil sie sich erleichtert hatten. Der Otto, dem es vor Angst heiß und kalt wurde spürte, wie ihm auch noch etwas Warmes den Rücken hinunterlief: Gänsdreeg!"



A halbs Läbäwörschtla

Doch ungeschoren, mit mehr Glück als Verstand kam der Bapist mit seiner Zündapp auf dem Kaulberg an, wo seine Frau schon aufgeregt wartete. Die Gänse steckte sie gleich in den Stall und teilte dann die anderen Schätze gerecht auf, denn jeder aus der Verwandtschaft sollte etwas davon haben. Der Otto bekam "nuch a halbs dörs Läbäwörschtla" zusätzlich.

Das war damals, im Krieg "scho wos"- doch später hat sich der Otto schon entrüstet. "Wenn i denk, wos ich oo dem Dooch mitm Bapist alles ausgstandn hob, hätt miä die Tant ruhig a ganz Wörschtla gebn könna!"