Sanierung des Familienschwimmbades

Der Förderverein des Familienschwimmbades Streitberg lädt alle Mitglieder und Interessierte am Sonntag, 25. März, um 18 Uhr zu seiner Jahreshauptversammlung ein. Versammlungsort ist das "Alte Kurhaus" in Streitberg. Es stehen Neuwahlen an. Außerdem wird über den Weiterbetrieb des Bades und über die anstehende Sanierung informiert. red