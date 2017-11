Sanierung der Turnhalle und der Grundschule

Der Bauausschuss tagt am Dienstag, 21. November, um 19 Uhr im Rathaus. Das Gremium beschäftigt sich mit der Erweiterung der Biogasanlage in Prügel um drei weitere Blockheizkraftwerke. Ein weiteres Thema ist die Generalsanierung der Grundschule und der Turnhalle sowie eine offene Ganztageseinrichtung und Kinderhort in der Baiersdorfer Straße 8 bis 10. red