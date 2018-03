Sanierung der Rodachbrücke rückt näher

Küps — Bauanträge bildeten am Mittwochabend den Schwerpunkt der Bauausschusssitzung. Zuvor informierte Bürgermeister Bernd Rebhan über die Sanierung der neuen Rodachbrücke. Nach Auskunft aus dem Landratsamt sei ein Sanierungskonzept erarbeitet wurden. Im Zuge der Sanierung, die für nächstes Jahr geplant ist, wird die Brücke nur einspurig zu befahren sein.



Vollsperrung vorgesehen

Für die Sanierung der Staatsstraße 2200 zwischen Theisenort und Beikeim werde derzeit eine Ausschreibung vorbereitet, so Rebhan. Die Maßnahme soll in den Sommerferien durchgeführt werden. Während dieser Zeit sei eine Vollsperrung in diesem Bereich vorgesehen. Die Straße, so der Bürgermeister, sei in einem schlechten Zustand. Angedacht sei auch, im Zuge der Baumaßnahme in diesem Bereich eine Kanalsanierung mit vorzunehmen. Rebhan sprach davon, dass eine mögliche Umleitung über Beikheim/Redwitz/B 173 geplant sei. Allerdings müsse man sich hier mit dem Landratsamt in Lichtenfels abstimmen. Weiterhin ging es um die Neugestaltung eines gemeindlichen Grundstücks im Kreuzungsbereich B 173/KC 13 in Küps. Rebhan wies darauf hin, dass er eine Anregung aus der Bevölkerung aufgenommen habe, die Fläche vor dem Anwesen "Am Rathaus 13" neu zu gestalten. Nach dem Entgegenkommen des Bauamtes Bamberg könne die Neugestaltung der Fläche 2019 erfolgen.

Folgende Bauanträge wurden weitergeleitet: Silvia Meusel, Wohnhausneubau in Oberlangenstadt, Herrmann Stumpf, Neubau eines Anbaus mit Personenlift, Gemarkung Tüschnitz; Dominik Säum, Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Stellplatz oder Garage, "Am Schlappbach", Theisenort. Im Freistellungsverfahren wurden genehmigt: Niccie Michel und Markus Merklein, Neubau eines Wohnhauses mit Pkw-Garage, Carport und Geräteraum, Küps; Eugenia und Waldemar Gerlitz, Wohnhausneubau mit Garage, Küps; Alexander und Kristin Hopf, Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage und Geräteraum, Küps. vs