Sanierung der Hiltpoltsteiner Schulturnhalle soll im Frühjahr starten

Ins Detail gingen im Gemeinderat die Planungen für die Sanierung der Turnhalle und der Schule in Hiltpoltstein. In zwei Abschnitten soll diese Sanierung durchgeführt werden. Anfang März wird mit der Turnhalle begonnen, Anfang 2019 soll dann die Schule saniert werden.

Bürgermeisterin Gisela Bauer fürchtete, es würde ein zu dunkles Schulhaus werden, schon alleine wegen der Fenster. Bauers Befürchtungen konnten zerstreut werden. In den Innenräumen gebe es so viele Wände, die mit Anstrichen in Gelb oder anderen hellen Farben versehen werden können, erklärte Planer Stefan Paptistella. Er und Mitarbeiter seines Planungsbüros waren vor Ort, um die Wünsche der Gemeinderäte bei den Sanierungsmaßnahmen aufzunehmen, bevor es in die Ausschreibung geht.

Auch die meisten Gemeinderäte fanden, die Fenster würden durch den dunklen Rahmen größer wirken und zum Hingucker werden. Dunkle Holzfenster, drei Scheiben Isolierverglasung, mit pulverbeschichteten Aluschienen außen auf dem Holz wurden gegenüber Kunststofffenstern bevorzugt. "In einem solchen Gebäude haben Kunststofffenster keinen Platz", meinte Georg Deinhardt (FW), der auf Qualität und Funktionalität setzte. Kunststofffenster würden sich oft schon nach einem Jahr verziehen, die Folien lösen sich schneller, waren die Hauptargumente der Räte, die sich gegen diese Variante aussprachen.

Ein dunkler Raffstore soll als Sonnenschutz dienen. Allerdings sind diese Rollos nicht ballsicher, weshalb sie in der Turnhalle, wenn gerade Fußball gespielt würde, aufgerollt sein müssten. Die Räte waren aber nicht unbedingt der Meinung, an den Turnhallenfenster überhaupt solche Rollos als Sonnenschutz zu brauchen.

Die billigste Wandverkleidung wollten die Räte nicht. Da energetisch saniert wird, muss energetisch gedämmt werden. Die zweitgünstigste Variante sei ein Wärmedämmverbundsystem, bei dem eine Klinkerung in unterschiedlichen Farbtönen aufgeklebt ist.

Auch über die geplanten Installationsarbeiten wurden die Gemeinderäte informiert. Das Abwassersystem aus Gusseisen, das noch in Ordnung ist, wird beibehalten. Die Fallrohre werden durch Kunststoffrohre ersetzt, das Regenwasser wird komplett außen abgeleitet. Die Leitungen im Gebäude werden komplett aus Edelstahl sein. Alle Zapfstellen werden nur mit Kaltwasser versorgt. Bei der behindertengerechten Toilette werden links und rechts Griffe montiert. Die Toiletten in der Turnhalle sollen auch weiterhin von außen erreichbar sein, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass es in Hiltpoltstein keine öffentlichen Toiletten gibt. Waschbecken in den Klassenzimmern sind vorgesehen.

Komplett neu verlegt wird die gesamte Elektrik. Bei der Beleuchtung wurde zu konventionellen Leuchtstoffleuchten geraten, da diese kostengünstiger sind und auch gefördert würden. Einige Räte wollten lieber auf LED setzen, die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Planer zeigte aber ein anderes Ergebnis. Mit einer Fußbodenheizung ist die Turnhalle ausgestattet, in der Verwaltung, der Schule und dem Kindergarten bleiben Heizkörper. Gelüftet werden die Räume weiterhin über die Fenster. In die Turnhalle kommt eine Brandmeldeanlage, die EDV wird neu aufgebaut.