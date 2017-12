Im alten Opel Kadett seines Großvaters kam Fernsehmoderator Schmidt Max vom Bayerischen Rundfunk nach Unterfranken, um sich von Weinfachberater Hermann Mengler einige (noch) unbekannte Ecken Wein-Frankens zeigen zu lassen.

Unter anderem ging es, wie der Bezirk Unterfranken mitteilte, in die Nordwest-Spitze des fränkischen Weinbaugebietes, ins malerisch gelegene Michelbach, einem der sechs Stadtteile von Alzenau. Von dort aus fuhren Schmidt und Mengler weiter nach Ramsthal, einen der historischen Weinorte im Saaletal. Und den Schlussakkord setzte schließlich das Gebiet rund um Sand, wo auf "rotem Keuper" gehaltvolle Weiß- und Rotweine heranwachsen.

Es sei ihm sehr wichtig gewesen, die Vielfalt der Region und der Weine zu zeigen, betonte Mengler. "Frankenwein ist eben nicht nur Silvaner, und Frankenwein kommt nicht ausschließlich aus Würzburg." Dies solle eine Botschaft des mittlerweile dritten Fernsehfilms von Schmidt Max mit Hermann Mengler sein. Der erste hatte sich mit Churfranken beschäftigt, beim zweiten war es um das Maindreieck gegangen. Die vierte Produktion sei bereits in Planung, verriet Mengler.

Schmidt Max und Hermann Mengler haben im Laufe der Zeit etliche Gemeinsamkeiten an sich entdeckt: Am letzten Tag der aktuellen Produktion überraschte Hermann Mengler den Münchner Journalisten mit einem Foto. Die etwas vergilbte Aufnahme zeigte den unterfränkischen Weinfachberater in jungen Jahren auf dem Dach seines damaligen Autos sitzen, eines alten Opel Kadett. "Und meiner war noch älter als das Fahrzeug, mit dem Schmidt Max unterwegs war", freute sich Mengler.

Die Reportage ist am Sonntag, 22. Oktober, 18.45 Uhr, im Bayerischen Fernsehen zu sehen. red