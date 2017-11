Sander von Beginn an in Führung

Wohl dem, der einen Kunstrasenplatz hat. Den unwirtlichen Witterungsbedingungen des Wochenendes trotzte in der Fußball-Kreisliga Schweinfurt 2 der FC Sand, der die Spfr. Steinbach mit 5:2 bezwang. Alle anderen Begegnungen fielen aus.



FC Sand II - Spfr. Steinbach 5:2

Die Sander fanden gut ins Spiel und kamen durch Krienes schon in der 6. Minute zum 1:0, dem Götz in der 23. Minute das 2:0 folgen ließ. Der Gastgeber hätte in der ersten Halbzeit noch mehr Treffer erzielen können, doch Steinbach stemmte sich mit Macht gegen eine Niederlage. Nach dem Wechsel kam Steinbach besser in Schwung und markierte in der 58. Minute durch Tully das 2:1, doch in der 66. Minute stellte Fischer mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. Nach dem 4:1 durch Klauer in der 68. Minute war die Partie gelaufen. Isufi verkürzte noch einmal in der 91. Minute auf 4:2, doch im Gegenzug stellte Gonnert mit dem 5:2 in der 92. Minute den verdienten Endstand her.



Kreisklasse Schweinfurt 3

Immerhin drei Begegnungen wurden in der Kreisklasse Schweinfurt 3 ausgetragen. Der VfR Hermannsberg-Breitbrunn schoss dabei den Vogel ab und setzte sich gegen den SV Neuschleichach mit 9:4 durch. Erster DJK Oberschwappach besiegte im Spitzenspiel Verfolger TSV Kirchaich klar mit 4:0. Der SC Trossenfurt-Tretzendorf holte sich noch einen Punkt mit dem 3:3 in Wülflingen.

VfR Hermannsberg-Breitbr. -

SV Neuschleichach 9:4

Der VfR ging durch Hofmann schon in der 1. Minute in Führung. Nach dem 2:0 durch A. Frank in der 13. Minute erhöhte Kundmüller (25.), ehe Schmitt in der 29. Minute auf 3:1 verkürzte. Doch Hofmann besorgte in der 40. Minute mit einem Handelfmeter das 4:1. Nach dem Wechsel ging das muntere Spiel weiter. Schmitt erhöhte in der 47. Minute auf 5:1, das Schwaten mit einem Elfmeter (61.) zum 5:2 beanwortete. Schmitt (67.) und D. Frank (81.) stellten auf 7:2. Nun ging es Schlag auf Schlag: Schwaten (82. und 88.) traf noch zweimal für den Gast, Hofmann (85. und 89.) zweimal für den VfR.

DJK Oberschwappach -

TSV Kirchaich 4:0

Die Oberschwappacher mussten bis zur 42. Minute warten, ehe Körlin zum 1:0 traf. Nach dem Wechsel kam die DJK immer besser ins Spiel, und in der 58. Minute gelang May das 2:0. Kirchaich musste nun alles nach vorne werfen und wurde in der 65. Minute mit dem 3:0 durch einen Konter von Klug überrascht. Nach der Gelb-Roten Karte für Morgenthal war die Moral endgültig gebrochen, und Oberschwappach kam durch Klug in der 80. Minute noch zum klaren 4:0.

SG Wülflingen/Haßfurt II -

SC Trossenfurt-Tr. 3:3

Die Wülflinger legten los wie die Feuerwehr. Sie gingen durch ein Eigentor von Dorn in der 15. Minute mit 1:0 nach vorne, Geiling besorgte in der 23. Minute noch das 2:0, ehe Trossenfurt dagegenhielt und durch Brücher in der 36. Minute einen Elfmeter zum 2:1-Pausenstand verwandelte. Nach dem Wechsel sah man eine ganz andere Gästemannschaft, die in der 55. Minute durch Hoh belohnt wurde. Der Eigentorschütze Dorn markierte in der 74. Minute das 2:3, doch in der 88. Minute glich Ludwig zum 3:3 aus. sp