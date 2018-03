Bei einem Federweißenabend in der Hümmer-Scheune würdigte der SPD-Ortsverein Sand langjährige Mitglieder. Der Vorsitzende Paul Hümmer, die Landtagsabgeordnete Kathi Petersen sowie Bürgermeister und Bezirksrat Bernhard Ruß stellten die SPD mit über 150-jähriger Geschichte als die Friedenspartei in Deutschland heraus.

Landtagsabgeordnete Kathi Petersen meinte zum Ausgang der Bundestagswahl: Das Wahlergebnis sei für die SPD bitter und enttäuschend. Die Absage an eine neue große Koalition bezeichnete die Politikerin aus Schweinfurt deshalb als zwangsläufig und folgerichtig. "Wir wollen uns als SPD im Bundestag für eine Politik einsetzen, dass niemand Angst vor sozialem Abstieg haben muss und dass es gelingt, Chancen und Reichtum gerechter zu verteilen", betonte sie, wie aus einer Mitteilung des Sander Ortsvereins hervorgeht.

Kathi Petersen und Bernhard Ruß bedankten sich bei den Jubilaren für ihr langjähriges Engagement, denn die Demokratie brauche Demokraten. Die Jubilare sind Edi Hüller (50 Jahre Zugehörigkeit), Ulrike Hümmer (40 Jahre) sowie Joachim Mattheus (30 Jahre).

Die Sozialdemokraten setzten auf sozialen Zusammenhalt, auf mehr Miteinander und Füreinander. "Das ist unser Weg und wir bedanken uns bei den Jubilaren und allen Mitgliedern, dass Sie diesen Weg mitgehen", erklärte Vorsitzender und Dritter Bürgermeister Paul Hümmer in seinen Dankesworten. red