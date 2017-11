Knapp mit 9:7 holte sich der TTC Sand gegen den TSV Albertshofen seinen zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel der 3. Tischtennis-Bezirksliga Unterfranken Ost.





3. Bezirksliga Ost Männer

TTC Sand -

TSV Albertshofen 9:7

Nach einer 3:0-Führung musste der TTC Sand noch bis zum Schluss um den Sieg bangen, denn der TSV Albertshofen hielt bis zum Schlussdoppel, in dem er sich mit 2:3 Sätzen geschlagen geben musste, voll dagegen. Sand überzeugte vor allem in den Doppeln und siegte durch Andreas Wittig/Detlef Strasser (2), Andreas Schick/Rainer Schorr, Harald Steif/Alfred Schmitt, Schick, Strasser (2), Steif und Schmitt.



1. Kreisliga Männer

TV Haßfurt -

TV Obertheres 9:3

Zwei knappe Doppelerfolge brachten den TV Haßfurt auf Kurs gegen den TV Obertheres, der nur durch Punkte von Uwe Sinner (2) und Bertram Tremel dagegenhielt. Für die Haßfurter gewannen Norbert Burkard/ Siegbert Veith, Felix Kramer/ Klaus Merkel, Klaus Widera/ Fabio Kraut, Kramer, Burkard, Merkel, Widera, Veith und Kraut.



TV Hofheim -

TSV Goßmannsdorf 7:9

Im Lokalderby ging der TV Hofheim durch Erhard Scholpp/Holger Schneider und Claudia Herweg/Andreas Walter mit 2:0 in Führung. Doch Goßmannsdorf holte Punkt für Punkt auf und brachte einen hauchdünnen Sieg über die Ziellinie. Hofheim war in den Einzeln durch Scholpp, Herweg (2), Walter und Christian Kneuer erfolgreich.

TTC Sand II -

FC Knetzgau II 7:9

Für Sand stand gegen Knetzgau ein Derby an, das sehr spannend verlief. Knetzgau war in den Doppeln besser aufgestellt und siegte bei einem ausgeglichenen Satzverhältnis von 33:33 hauchdünn durch Punkte von Wolfgang Huttner/Ulrich Schnös, Thomas Fichtner/ Carsten Krause (2), Fichtner, Huttner, Krause (2), Markus Öffner und Schnös. Sand wehrte sich tapfer, aber am Ende reichte es nur zu Siegen von Claus Wolf/Markus Neumer, Meik Lutz, Wolf, Neumer, Tobias Brand, Sarah Vestner und Bernd Schuhmann. ba