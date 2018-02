Sander lassen Revanche zu

In der Vorrunde noch siegreich, nun auswärts die Niederlage: Die Tischtennisspieler des TTC Sand haben sich beim TTC Kerbfeld mit 2:9 beugen müssen.



3. Bezirksliga Ost, Männer

SV Kleinmünster -

TG Heidingsfeld 4:9

Auch ohne sein etatmäßiges erstes Paarkreuz meisterte der Spitzenreiter die Hürde in Kleinmünster problemlos. Zwar ging der SVK durch die Doppel Herbert Dünninger/Jürgen Schleyer und Wofgang Weber/Oliver Weber mit 2:1 in Führung, doch dann gewannen die Heidingsfelder sechs Einzel zum 2:7-Zwischenstand. Dünninger und Wolfgang Weber siegten für den Gastgeber in den Einzeln.

TTC Kerbfeld - TTC Sand 9:2

Mit einem 9:2-Erfolg revanchierte sich der TTC Kerbfeld für die Vorrundenniederlage. Sand musste sein drittes Paarkreuz ersetzen, was aber sicher nicht entscheidend für die Niederlage war. Kerbfeld entschied die knappen Spiele für sich. Die Punkte erzielten Harald Wagenhäuser/Florian Schunk, Matthias Mantel/Christian Schuler, Wagenhäuser (2), Reinwand (2), Schunk, Mantel und Marco Leuner. Auf Sander Seite waren lediglich Andreas Wittig/Detlef Strasser im Doppel sowie Markus Neumer siegreich.



1. Kreisliga, Männer

TV Haßfurt - TTC Sand II 9:4

Bis zum 6:0-Zwischenstand nach Siegen von Martin Körner/Klaus Merkel, Felix Kramer/Thomas Pfeuffer, Klaus Widera/Fabio Kraut, Körner, Kramer und Merkel war es eine einseitige Partie, doch dann kam Sand II besser ins Spiel und verkürzte durch Siege von Claus Wolf (2), Markus Neumer und Sarah Vestner, die unerwartet gegen Körner mit 3:0 gewann. Pfeuffer, erneut Kramer und Widera sorgten aber dafür, dass der TV Haßfurt beide Punkte behielt. job