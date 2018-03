Sander Feuerwehr zeigte ihr Können

Zu einem "Tag der offenen Tür" hatten die Freiwillige Feuerwehr Sand sowie die Wasserwacht Zeil/Sand am Sonntag eingeladen. Zahlreiche Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, um sich über die Ausrüstungen und den Leistungsstand beider Hilfsorganisationen zu informieren. Bei interessanten Vorführungen zeigte zum Beispiel die Wasserwacht anhand einer Reanimationspuppe Wiederbelebungsübungen und die Feuerwehr führte unter anderem das Abseilen von hohen Gebäuden zur Rettung Verunglückter vor. Es gab viel zu sehen.

Für die Kinder standen eine Spielstraße mit Hüpfburg und ein Kettcar-Parcours zur Verfügung und auch für das leibliche Wohl für die Besucher war bestens vorgesorgt. Bereits am Tag zuvor fand im Feuerwehrhaus in Sand eine "Fire-Feier" mit DJ-Musik und Barbetrieb statt. ab