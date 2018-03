Sand rückt auf Platz 1 vor

Mit dem 6:3 (3:2) beim VfR Goldbach (10.) sind die U19-Fußballer des FC Sand auf den ersten Platz der Bezirksoberliga Unterfranken vorgerückt. Es folgen der TSV Großbardorf und die SpVgg Hösbach-Bahnhof mit jeweils zwei Partien weniger. Ein Eigentor führte zum 0:1 (5. Min.), doch schon 120 Sekunden später hieß es 1:1. Nur eine Minute später traf der Sander Bastian Berthold aus kurzer Distanz zum 1:2 und in der 27. Min. zum 1:3. Unerwartet fiel per Freistoß das 2:3. Der FCS erzielte durch Luca Zeiß (49.) nach einem Pass von Sebastian Krines das 2:4. Neun Minuten später hieß es 3:4. Die Sander ließen in der Defensive nichts mehr zu und machten mit den Toren, jeweils nach einem Eckstoß und per Kopf, von Fabian Röder (63.) und Sebastian Albert (85.) den Sack mit dem 3:6-Endstand zu. rr