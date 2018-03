Samstags wird gekehrt

Öffentliche Straßen und Gehwege in geschlossenen Ortschaften müssen die Anlieger regelmäßig reinigen: Darauf weist die Stadt Münnerstadt in einem Schreiben an die Presse hin. Dazu gehöre auch, dass der Bewuchs zurückgeschnitten wird, sobald er in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragt. Deshalb sei an jedem Samstag und an den Tagen vor den Feiertagen zu kehren und Kehricht, Schlamm und sonstiger Unrat zu entfernen. Darüber hinaus seien die Flächen von Gras und Unkraut frei zu halten. Insbesondere sei es verboten, die Hinterlassenschaften von Tieren auf öffentlichen Straßen und Gehwegen liegenzulassen. Es könnten dafür die Beutel aus den Dogstationen verwendet werden, die entlang der Stadtmauer bzw. am Karlsberg stehen. red