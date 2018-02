Keine gewerblichen Anbieter





Keine Neuwaren



Das "Generationen-Zentrum" der Stadt Herzogenaurach veranstaltet den nächsten Trödelmarkt für Kinder und Familien heute, Samstag, 30. September, von 8 bis 14 Uhr auf dem Sommerkirchweihgelände am Weihersbach, rings um die Musikbühne.Die Anmeldung und Platzzuteilung sowie der Aufbau und die Zulassung, nur für nichtgewerbliche Anbieter, erfolgt am Samstagmorgen bereits ab 5 Uhr. Kinder bis 14 Jahren können kostenlos einen Stellplatz bis drei laufenden Metern Breite bekommen.Weitere Einzelheiten, zum Beispiel über Waren, die nicht verkauft werden dürfen - wie zum Beispiel Neu- und Handelsware, Lebensmittel und mehr - enthalten die Richtlinien für Trödelmärkte der Stadt Herzogenaurach, die am Veranstaltungsort erhältlich sind und auf www.herzogenaurach.de . red