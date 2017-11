Saleh Al Hamoud neuer Chefarzt in Kutzenberg

Dr. Saleh Al Hamoud heißt der neue Chefarzt der Klinik für Erkrankungen der Atmungsorgane, Allergologie, Umweltmedizin und Schlafmedizin am Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg.

Als leitender Oberarzt arbeitete er seit 1. Juli 2015 in der Lungenfachklinik des Bezirksklinikums Obermain. Al Hamoud ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie mit den Zusatzbezeichnungen Schlafmedizin und Medikamentöse Tumortherapie. Er deckt das komplette Fachspektrum ab wie z. B. alle Endoskopieverfahren und Interventionen, Intensivmedizin und Beatmungsmedizin. Stationen seines beruflichen Werdegangs waren die Universitätskliniken in Aleppo und Ulm, die Lungenklinik Löwenstein und das Lukas-Krankenhaus Bünde. Er promovierte an der Phillips-Universität Marburg. Seit 16. Oktober steht er nun der Lungenfachklinik als Chefarzt vor.

"In Kutzenberg sind wir nicht nur auf ,Volkskrankheiten' wie Asthma und COPD spezialisiert. Als Fachklinik von überregionaler Bedeutung sehen wir einen Schwerpunkt auch bei der Behandlung von Patienten mit Lungenkrebs oder Lungengerüsterkrankungen", stellt Al Hamoud fest. Der neue Chefarzt legt Wert auf eine qualitativ hochwertige Versorgung in persönlicher Atmosphäre, auf fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit sowie eine enge Abstimmung mit den zuweisenden Kollegen. Über seine Tätigkeit als Chefarzt der Kutzenberger Lungenfachklinik hinaus ist Al Hamoud auch als leitender Oberarzt im Klinikum Bamberg beschäftigt. Beide Kliniken kooperieren und streben mittelfristig die Bildung eines gemeinsamen Lungenkrebszentrums an, zertifiziert nach dem umfangreichen Anforderungskatalog der Fachgesellschaften.

"Die pneumologischen Kliniken in Kutzenberg und Bamberg erfüllen dann gemeinsam die in den Zertifizierungsvoraussetzungen für ein Lungenkrebszentrum geforderte Mindestzahl an primär diagnostizierten Bronchialkarzinomen", stellt Katja Bittner, Vorstand der GeBO, fest. Die enge Zusammenarbeit beider Kliniken trägt bereits Früchte und bildet sich auch in einem gemeinsamen Personalpool ab. red