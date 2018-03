Saisoneröffnung auf der Burg

Am Samstag und Sonntag, 24.und 25. März, wird die Saisoneröffnung in der Burg Rabenstein in der Fränkischen Schweiz mit besonderen Attraktionen gefeiert. Kinder bis zwölf Jahre zahlen an diesen beiden Tagen keinen Eintritt. Das Programm jeweils an beiden Tagen: 10.30 bis 17 Uhr Höhlenführungen; 11 bis 17 Uhr Burgführungen und "ritterliche" Überraschungen auf dem Burggelände mit der "Baieruther Katzbalgerey". Am Samstag ist ab 18 Uhr Wildschwein-Grillbuffet. Die Ritter bieten durchgehend eine Rüstungs- und Waffenschau mit Probierstunde für die Kleinen und die Großen, zelebrieren Wachablösungen und führen kleine Schaukämpfe im Burggelände auf. Sie geben bereits einen Vorgeschmack auf die Mittelaltermärkte, die im Sommer vom 31. Mai bis 3. Juni und vom 3. bis 5. August stattfinden werden. red