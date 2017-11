Sagasser macht bei Fachgroßhandel mit

Die Getränkefachgroßhändler Lippert (Hof), Sagasser (Coburg) sowie die Brauerei Gebr. Maisel (Bayreuth) haben sich einer Pressemitteilung zufolge zum neuen Getränke-Fachgroßhandel "Lisa Mai" zusammengetan, um den gestiegenen Serviceanforderungen der Gastronomie gerecht zu werden. Neben einem breiten Sortimentsangebot aus einer Hand würden von Gastronomen zunehmend individuelle Betreuung und eine flexible Dienstleistung nachgefragt, heißt es in der Mitteilung. Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen würden die Kräfte der drei Unternehmen in Bezug auf die Belieferung der Gastronomiekunden im Großraum Bayreuth gebündelt, heißt es.



Sortiment wird erweitert

Die Brauerei Gebr. Maisel beliefert ihre Kunden im Großraum Bayreuth bislang direkt mit ihren Bieren und einem ausgewählten Handelswarensortiment. Ebenso bedienen die Getränke-Fachgroßhändler Lippert und Sagasser von den Standorten Hof und Coburg aus Gastronomiekunden rund um Bayreuth. "Zwischen den drei inhabergeführten Familienunternehmen besteht seit Jahrzehnten nicht nur eine enge Geschäftsbeziehung, sondern auch ein darüber hinausgehendes freundschaftliches Vertrauensverhältnis. Bei einem Gedankenaustausch zur Zukunft der Branche und insbesondere der künftigen Bedürfnisse der Gastronomie, entstand bereits vor langer Zeit die Idee zu einer gemeinsamen Lösung", wird mitgeteilt.

Ab Anfang 2018 wird das Vorhaben Realität und die "Lisa Mai GmbH & Co. KG" geht an den Start. Der Name Lisa Mai setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der drei Gesellschafter zusammen und stehe für eine "greifbare Persönlichkeit". Es werde ein "gemeinschaftliches Großhandelsunternehmen" entstehen. Für den Kunden in Coburg ändert sich aber nichts, wie es auf Nachfrage heißt: Die Sagasser-Getränkemärkte würden auch künftig unter dem Namen Sagasser firmieren.



Millionen-Investition

In das neue, verkehrsgünstig gelegene sowie hochmoderne Betriebsgelände im Logistikpark Bayreuth haben Maisel, Lippert und Sagasser 4,7 Millionen Euro investiert. Erste Priorität des neuen Unternehmens wird sein, alle bisherigen Maisel-Kunden mit der gewohnt guten Servicequalität vom neuen Standort aus zu bedienen. Sukzessive werden dann laut Mitteilung zusätzliche Sortimente aufgeschaltet, um letztendlich alle in der Region ansässigen Gastronomiekunden der drei Partner mit einer optimalen, auf die Zukunft ausgerichteten Dienstleistung zu betreuen. red