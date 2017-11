Sängerkreis unterstützt musikalische Bildung

Neben vielen anderen Veranstaltungen bietet der Sängerkreis Bamberg unter Leitung des Vorsitzenden Peter Merkel auch Fortbildungen für Grundschullehrer, Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und Krippenpädagogen an. Kreischorleiter Wolfram Brüggemann organisiert diese beliebten Fortbildungen in Hallstadt unter dem Titel "Singen im Kindergarten" schon seit einigen Jahren. Stimmspiele zum Hörenlernen, Artikulations- und Sprechübungen, Singen in der Bewegung, getanztes Singen, vom Sprachklang und Sprachrhythmus zur musikalischen Textgestaltung, Spielpraxis der Orff-Instrumente, Liedbegleitung mit Körper und Instrument sind die umfangreichen Inhalte dieser Fortbildungen. Mit hoher Kompetenz und großem Engagement vermitteln die beiden Referenten, Doris Haman und Michael Forster (Musikhochschule Nürnberg), diese Inhalte. Kürzlich überreichte Kreischorleiter Wolfram Brüggemann im Rahmen einer solchen Fortbildung an Silvia Herzig, Leiterin der Maintal-Kita Schönbrunn, einen Musikkalender unter dem Motto: "Jeden Monat ein neues Lied". Herzig bedankte sich für die Unterstützung des Sängerkreises. red