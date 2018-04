Sängergruppe ändert Satzung

Mit zwei Chorsätzen eröffnete der Gesangverein Kersbach die Jahreshauptversammlung der Sängergruppe Forchheim-Ost in Kersbach, bevor Vorsitzender Michael Knörlein die versammelten Vertreter der Mitgliedsvereine begrüßte.

In einem Kurzreferat brachte Regina Freiwald, Chorleiterin in Kersbach, ihr erfolgreiches Konzept für Nachwuchswerbung in den Chören den Vereinsvertretern näher.

Der Rechenschaftsbericht von Vorsitzenden Knörlein umfasste die zahlreichen Chorveranstaltungen im Bereich der Sängergruppe und auch einige Informationen aus dem Sängerkreis. Auch die Sängergruppe begrüßt die Benennung von Gerald Fink zum neuen Bundeschorleiter des Fränkischen Sängerbundes (FSB). Kassenführer Helmut Winter konnte einen positiven Bericht vorlegen und die Kassenprüfer Matthias Kügel und Richard Dorsch bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Erfreut nahm die Versammlung zur Kenntnis, dass sich mit Jonas Stirnweiß vom MGV Reuth ein junger Sänger für die vakante Position des Schriftführers zur Verfügung stellt. Mit einem einstimmigen Votum wurde er in das Amt gewählt.

Die vom Vorstand vorgeschlagene Satzungsänderung wurde ebenfalls einstimmig angenommen. Die Hauptänderung betrifft den Turnus der Jahreshauptversammlungen. Diese finden nunmehr im zweijährigen Rhythmus, analog der Regelung im Sängerkreis, statt. Mit einer Terminvorschau der Chöre endete die Versammlung. red