Sänger bestätigen Geisel

Die Sängergruppe Haßberge hatte ihre Mitgliedsvereine ins Pfarrheim Knetzgau zur Jahresversammlung eingeladen. Den Nachmittag eröffnete der Gesangverein "Frohsinn" Knetzgau musikalisch unter der Leitung von Waltraud Hellwig.

Bürgermeister Stefan Paulus bekundete seine Verbundenheit zu den musikalisch geprägten Vereinen. Er bedankte sich für die Umrahmung von kirchlichen und gemeindlichen Veranstaltungen, wie aus einer Mitteilung der Sängergruppe hervorgeht.

Hier präsent zu sein, ist auch für den Gruppenvorsitzenden Werner Geisel eine wichtige Aufgabe der Chöre. Er berichtete von den chorischen und verwaltungstechnischen Aufgaben der Sängergruppe. Ihr gehören derzeit 30 Chöre, darunter zwei Frauenchöre, fünf Kinderchöre und vier Jugendchöre, an. Ein besonderes Lob sprach er dem Eltmanner Jugendchor "Cantarella" für das hervorragende Konzert vor einigen Tagen aus.

Paul Kolb, der Vorsitzende des Sängerkreises Schweinfurt, zu dem die Sängergruppe Haßberge gehört, unterstrich, dass die Nachwuchsarbeit sehr wichtig sei. Er sei für jeden Kinder- oder Jugendchor dankbar, sagte er. Erfreulich sei, dass das Liedgut international geworden ist, aber auch deutsche Lieder wieder ihren festen Platz haben.

Die Neuwahl stand an. Kassier Alfred Eichelsdörfer und die Schriftführerin Maria Egglseder gaben ihr Amt ab. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Werner Geisel bleibt Vorsitzender, Georg Zitzmann sein Stellvertreter, neuer Kassier ist Herbert Büttner und Schriftführer Detlef Brands.

Waltraud Hellwig trat als Gruppenchorleiterin zurück. Da kein Nachfolger gefunden wurde, muss die neue Vorstandschaft beraten, wen sie in diese Position berufen könnte. cz