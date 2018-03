Säbelsäge für die Ausbildung

Elektrische Säbelsägen gehören mittlerweile zur Normbeladung einiger Feuerwehrfahrzeuge. Gerade in der Unfallrettung wird die Säge immer beliebter. Durch ihre Handlichkeit und kurze Rüstzeit eignet sie sich im Rettungseinsatz besonders zum Durchtrennen von Fahrzeugsäulen, von großen Blechflächen oder zum Beispiel von Verbundsicherheitsglas.

Umso wichtiger ist es, die Feuerwehrleute in der Handhabung und Verwendung einer solchen Säge praxisnah zu schulen. Durch eine Spende der Volksbank Forchheim konnte nun eine Säbelsäge inklusive Zubehör für die Ausbildungsinspektion im Kreisfeuerwehrverband Forchheim angeschafft werden. Sie wird hauptsächlich in Modulausbildungen der Technischen Hilfeleistung zum Einsatz kommen. Kreisbrandinspektor Ernst Messingschlager hatte den Kontakt zur Volksbank hergestellt. Kathrin Fiedler, Geschäftsstellenleiterin der Filiale Reuth, ist selbst als Feuerwehrfrau bei der Feuerwehr Waischenfeld im Landkreis Bayreuth aktiv und sicherte sofort ihre Unterstützung zu. red