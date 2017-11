Saale-Schwimmen mit der Wasserwacht

Die Wasserwacht, Ortsgruppe Bad Kissingen veranstaltet am Sonntag, 3. Dezember, das Advents-Saale-Schwimmen. Zirka 80 Schwimmer starten um 9 Uhr am Dampferle-Anlegesteg "Saline" und werden gegen 10 Uhr an der Ludwigsbrücke erwartet. Gegen 11.30 Uhr sollten die letzten Schwimmer kurz vor dem Wehr an der Südbrücke die Saale verlassen haben. sek