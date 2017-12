Eine S-Bahn hat am Sonntag in Höhe Vach (Stadt Fürth) ein auf den Schienen aufgelegtes Baustahlgitter überfahren. Verletzt wurde niemand. Es entstand dabei ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Die Bundespolizei ermittelt.

Die Notfallleitstelle der Bahn informierte die Bundespolizei gegen 11.30 Uhr, dass eine S-Bahn auf der Fahrt von Forchheim nach Nürnberg in Höhe Vach ein Baustahlgitter überfahren habe.

Vor Ort gab der Lokführer nach Angaben der Bundespolizei an, dass er den Gegenstand im Gleis erkannte und sofort eine Schnellbremsung eingeleitet habe. Aufgrund seiner Geschwindigkeit sei er aber nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen und habe mit rund 80 Stundenkilometern das Gitter überfahren. Das ein Quadratmeter große Gitter verfing sich beim Überfahren im Drehgestell und beschädigte einen Magneten des Zuges.



Eingriff in den Verkehr

Mit einem Bolzenschneider musste ein Notfallmanager mühsam das Stahlgitter entfernen.

Die Bundespolizei in Nürnberg hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. red