Rundweg wird runderneuert

Teuschnitz — Einstimmig beschloss der Stadtrat die Sanierung des 1999 errichteten, beliebten Rundwegs Teuschnitz-Aue. Nach 20 Jahren ist laut Oliver Plewa eine Generalsanierung notwendig, um dessen Attraktivität zu steigern und neue Aspekte des Naturschutzes in das Konzept einzubinden.

Die Wegebaumaßnahmen umfassen eine Einfassung der Parkplätze und deren Aufschottern; die Errichtung von zwei Treppenanlagen, eine kleine Veränderung im Wegeverlauf sowie die Errichtung zweier Holzstege im Quellgebiet der Teuschnitz. Als Wegmarkierung und zur Orientierung erfolgen eine komplette Neumarkierung, ein sich an den Gestaltungskriterien des Naturparks und der Arnikastadt orientierendes Layout sowie das Anbringen einer Übersichtstafel mit dem gesamten Wegeverlauf. Angedacht als Informationseinrichtungen und zur Umweltbildung sind eine Informationstafel zu Natur und Landschaft, Infos zu Wiesenbrütern sowie ein Begleitheft zur Mitnahme an Übersichtstafeln. Die Ausstattung sieht drei Ruhebänke sowie entrindete Baumstämme als Spielelemente vor. Zudem sollen im Parkplatzbereich drei Bäume gepflanzt sowie Arnika beziehungsweise Bärwurz angesiedelt werden. Die geplanten Kosten belaufen sich auf circa 30 000 Euro. Vom Naturpark Frankenwald wird ein Zuschuss von 50 Prozent gewährt. Der Rest verbleibt als Eigenanteil beider Stadt, wobei man auf Spenden hofft. Die Realisierung soll heuer erfolgen.

Für den Ausbau der Reichenbacher Straße (KC 8) hat das Landratsamt Kronach die Ausschreibung vorgenommen. Der Auftrag ging an die Firma STL aus Sonneberg. Der Kostenanteil der Stadt beträgt 585 395,67 Euro und setzt sich zusammen aus dem Straßenentwässerungskanal (anteilig), der neuen Kanal- sowie Wasserleitung als auch aus den Gehwegen.



Straßenausbau ab 3. April

Die Telekom nimmt keine Glasfaserverkabelung vor. Erfolge dies durch die Stadt, schlage dies mit 50 000 Euro zu Buche. Bei Gegenstimme von Michael Hebentanz (FW) beschloss man daher, lediglich eine Schutzrohrverlegung in beiden Gehsteigen vorzunehmen. Dies ermöglicht den Hauseigentümern, ein kleineres Schutzrohr durch ihr Grundstück bis ins Haus zu verlegen. Beginn des Ausbaus ist am 3. April, der Spatenstich durch Landrat Klaus Löffler am 9. April. Der Ausbau erfolgt in drei Bauabschnitten. Eine Vollsperrung ist unvermeidbar. Der Lkw-Verkehr wird umgeleitet. Es wird drei Bauabschnitte geben. Man rechnet mit einer Bauzeit bis in den Spätherbst. hs