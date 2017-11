Rundgang über den Campus

Seit der Geburtsstunde der Otto-Friedrich-Universität sind Stadt- und Universitätsgeschichte in Bamberg eng verwoben. Wie sich diese Verflechtungen noch heute in den historisch wie architektonisch bedeutsamen Universitätsgebäuden widerspiegeln, zeigt der Rundgang über den Innenstadt-Campus, der am Samstag, 11. November, um 10 Uhr mit dem Thema "Das Neue im Alten" an der Martinskirche startet.

Die Führung erstreckt sich vom ehemaligen Jesuitenkolleg über den Heumarkt bis hin zum Kranen. Dort bietet das einstige Hochzeitshaus heute Hörsälen Raum und das frühere Schlachthaus hat sich zu einer Teilbibliothek der Universität gewandelt und verwahrt nun Literatur. Nicht nur Wissenswertes aus der Gebäudehistorie, sondern auch ein Einblick in Wissenschaft und Forschung der Universität Bamberg stehen auf dem Programm des Rundgangs.

Anmelden können sich sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen. Die Führung dauert circa eineinhalb Stunden und kostet sechs Euro. Der Rundgang wird im nächsten Jahr wiederholt. Bereits jetzt sind Anmeldungen zum zweiten Termin am Freitag, 19. Januar, um 17 Uhr möglich. Die Führungen werden von der VHS Bamberg angeboten und in Kooperation mit der Universität Bamberg von AGIL Bamberg erleben ausgerichtet. Anmeldung für Einzelpersonen unter www.vhs-bamberg.de , Buchungsanfragen zu Gruppenführungen unter www.agil-bamberg.de. red