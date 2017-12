Rundgang: auf den Spuren der Katastrophe von 1553

Der Totensonntag dient dem Gedenken an die Verstorbenen. In diesem Jahr fällt er mit dem Konraditag zusammen. Zur Erinnerung an die Leiden und das Sterben 1553 laden die Freunde der Plassenburg am Sonntag, 26. November, um 19 Uhr zu einer abendlichen Stadtführung durch Kulmbach ein, Treffpunkt ist am Rathaus.

Dabei wird der Plünderung und Zerstörung der Stadt Kulmbach im Bundesständischen Krieg gedacht, die am 26. November 1553 ihren traurigen Höhepunkt erreichte.



Durch die nächtliche Stadt

Durch das nächtliche Kulmbach laufend, wird Holger Peilnsteiner zurück in die Zeit vor über 450 Jahren führen, als die Stadt nach der zweiten Belagerung des Jahres 1553 durch einen Sturmangriff fiel. Neben der Geschichte der Belagerung zeigen die Freunde der Plassenburg auch die Schauplätze der Kriegsereignisse in Kulmbach und stellen einige der beteiligten Personen wie Markgraf Albrecht Alcibiades oder Herzog Heinrich von Braunschweig vor.



Versöhnlicher Abschluss

Wer damals nicht erschlagen wurde, verhungerte, als die Feinde alle Nahrungsmittel raubten. Nur wenigen Kulmbachern gelang die Flucht.

Der Gedenkabend soll einen versöhnlichen Abschluss finden: Am Langheimer Amtshof werden wärmende Getränke und Plätzchen gereicht. red