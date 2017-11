Runder Tisch für drei FFH-Gebiete

Die FFH-Gebiete "Geißleraue und Aurachwiesen bei Ostheim", "Weisach-Aue und Nebenbäche um Maroldsweisach" sowie "Spitzberg und Gänsleite bei Limbach" sind Teil des europäischen Netzes "Natura 2000". Die zum Landkreis Haßberge gehörenden Gebiete beheimaten Arten und Lebensräume, die nur noch selten vorkommen. Die Naturschutzverwaltung erarbeitet seit Frühjahr 2016 jeweils einen eigenen Managementplan für die drei Gebiete. Die im Managementplan festgelegten Ziele und Maßnahmen dienen als Grundlage für weiteres staatliches Handeln. Auf diese Weise sollen besondere "Juwelen" des Landkreises Haßberge für künftige Generationen erhalten bleiben. Ein intensiver Dialog mit den Eigentümern, Bewirtschaftern, Kommunen, Verbänden und der interessierten Öffentlichkeit ist wichtig, um gemeinsam Lösungen für die Gebiete zu finden. Daher lädt die Höhere Naturschutzbehörde der Regierung von Unterfranken alle Interessierten zu einem Runden Tisch am Dienstag, 5. Dezember, ab 14 Uhr, in den Großen Sitzungssaal im Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1 in Haßfurt, ein. red