Rund um die Familie

Die Ausgabestellen



In der Geschäftsstelle des SkF Bamberg stellten Oberbürgermeister Andreas Starke und Landrat Johann Kalb jetzt den neu aufgelegten Familienratgeber für Familien aus Stadt und Landkreis Bamberg vor. Das kostenlose Buch ist ab sofort in der 5. Neuauflage von 10 000 Stück in den Infotheken des Rathauses und des Landratsamtes, bei den Gemeindeverwaltungen, beim Familienbeirat der Stadt Bamberg sowie den Familienberatungsstellen erhältlich.Die Broschüre hält Antworten auf viele Fragen rund um das Familienleben bereit: Von der Schwangerschaft über die Erziehung und Ausbildung der Kinder bis hin zur Freizeitgestaltung und zum Generationenmiteinander sind alle Themen vertreten, die Erziehende beschäftigt. "Der Familienratgeber ist ein wichtiger Baustein der familienfreundlichen Region Bamberg", betonten Kalb und Starke, "in gedruckter Form ist er eine wertvolle Ergänzung des umfangreichen Serviceangebots für Familien im Internet unter www.familienregion-bamberg.de ."Herausgeber des Nachschlagewerks sind der Familienbeirat und die Familienbeauftragte der Stadt Bamberg sowie der Arbeitskreis Allein/Getrennt Erziehen Bamberg.Der Ratgeber ist an folgenden Ausgabestellen kostenlos erhältlich: Stadt Bamberg (Infothek und Standesamt im Rathaus Maxplatz), Familienbeirat (Rathaus Schloss Geyerswörth), Landratsamt (Infothek) und Caritas (Beratungshaus Geyerswörthstraße 2). red