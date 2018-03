Rumpfteam ist chancenlos

Mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft trat der Post SV Bamberg in der Tischtennis-Oberfrankenliga beim Tabellenführer TSV Windheim an und kassierte erwartungsgemäß eine deutliche 0:9-Niederlage. Das mit nur fünf Spielern angereiste Rumpfteam des Post-SV stand von Anfang an auf verlorenem Posten.

In den Doppeln boten Zebunke/Rädlein gegen Trebes/Grosch eine starke Leistung, wurden für ihre Bemühungen aber nicht belohnt (11:9, 11:13, 6:11, 7:11). Auch Schäfer/Mehl zeigten gute Ansätze gegen Schirmer/Schröppel, unterlagen aber in drei Sätzen (10:12, 7:11, 10:12). Doppel 3 ging kampflos an die Gastgeber.

Danach konnte Klaus Mehl seine 1:3-Niederlage gegen Stefan Schirmer nicht verhindern. Am Nebentisch unterstrich der unangenehme Materialspieler Fritz Schröppel seine ganze Klasse gegen Michael Schäfer, der mit 3:11, 4:11, 10:12 chancenlos war. In der Mittelgruppe lieferte sich Jürgen Rädlein einen hochklassigen Schlagabtausch mit Matthias Trebes, der mit 12:10 im Entscheidungssatz glücklich die Nase vorne hatte. Auch Mannschaftskapitän Frank Zebunke gelang keine Ergebniskorrektur. Nach vier spannenden Sätzen musste er seinem Kontrahenten Patrick Grosch zum Sieg gratulieren (8:11, 10:12, 13:11, 11:13). Nachdem das nächste Einzel kampflos an den TSV ging, versuchte zum Abschluss Martin Christoph sein Glück gegen Volker Wich, der allerdings mit 14:12, 11:9, 11:8 triumphierte.

Somit hat der Post-SV zum Rückrundenauftakt gegen die drei erstplatzierten Mannschaften der Oberfrankenliga deutliche Niederlagen einstecken müssen und hofft nun in den kommenden Partien die nötigen Punkte gegen den Abstieg einfahren zu können. fz