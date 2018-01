Rumpfteam in Nürnberg chancenlos

Zwei Siege bei der Bundesligareserve des SV Johannis Nürnberg waren für die Oberliga-Ringer des TSV Burgebrach zu wenig, um bestehen zu können. TSV-Abteilungsleiter Volkmar Schmal meinte nach der klaren 3:25-Niederlage: "Ich glaube, wir haben heute beim neuen Meister der zweithöchsten deutschen Ringerliga gekämpft. Dieses Team wird wohl keiner aufhalten können. Die stehen in jeder Gewichtsklasse top. Unsere Jungs haben alles versucht. Das Ergebnis fällt aber deutlicher aus als die Kämpfe wirklich waren. Neben zwei Siegen waren drei knappe Punktniederlagen dabei. Mit etwas mehr Glück, wären für uns sogar fünf Siege drin gewesen."



Vier Kämpfer fehlten

Jens Brosowski und Dominik Winkler lösten ihre Aufgaben mit Bravour. Für den TSV fehlten allerdings Michael Giehl (verletzt), Christian Giehl (verletzt), Felix Pflauger und Mihai-Radu Mihut. "Vier Stammringer, die nicht zu ersetzen sind. Wir hoffen, das wird bald besser", sagte Abteilungskoordinator Mario Ziegler.

Au/Hallertau verschaffte sich mit einem Sieg in Bindlach etwas Luft im Abstiegskampf. Schonungen ging in Lichtenfels unter, und die heimstarken Untergriesbacher besiegen Hof. Bereits am morgigen Dienstag empfängt der TSV Burgebrach den AC Bindlach.

57 kg griechisch.-römisch: Lucas Nein ging schnell gegen Daniel Walter mit 2:0 in Führung, als er dann durch eine Unachtsamkeit geschultert wurde (4:0).

130 kg Freistil: Das Duell zwischen Jens Brosowski und Tobias Nendel versprach schon im Vorfeld Brisanz, denn auch Nendel kämpfte früher für Burgebrach. Beide zeigten auch einen Kampf mit viel Spannung. Der TSVler war mit hervorragend vorgeführten Beinangriffen und einer aktiven Kampfführung der verdiente 3:1-Punktsieger (4:1).

61 kg Freistil: Griechisch-Spezialist Dragos Cimpanu musste wegen der Stilartänderung in der Rückrunde in Freistil ran. Gegen Besir Alan konnte er die Beinangriffe nicht immer erfolgreich abwehren und musste seinem Gegner einen knappen 10:6-Punktsieg überlassen (6:1).

98 kg gr.-röm.: Markus Zürl und Ugur Dogan waren gleichstark und lieferten sich ein packendes Duell. Dieser Kampf ging mit 3:2 hauchdünn an den Nürnberger (7:1).

66 kg gr.-röm.: Christopher Rippl schaffte es gegen Nürnbergs Starringer Alexandru Biciu immerhin in die zweite Runde. Hier musste er dessen Überlegenheit anerkennen (Halbzeitstand 11:1).

86 kg Freistil: Pascal Marechal hielt gegen Evgeniy Valentir bis zur zweiten Hälfte stand. Hier wurde sein Gegner zum Überlegenheitssieger erklärt (15:1).

71 kg Freistil: Michael Uzelino wurde von Mario Besold geschultert (19:1).

80 kg gr.-röm.: Knapp ging es zu zwischen Alexander Giehl und Alexander Michael. Der 6:1-Punktsieg ging dann an den Gastgeber (21:1).

75 kg gr.-röm.: Dominik Winkler schaffte gegen Christian Fochtler einen souveränen und ungefährdeten 7:2-Punktsieg (21:3).

75 kg Freistil: Josef Giehl kam gegen die Ringweise von Tobias Schmidt nicht zurecht und wurde überlegen besiegt (Endstand 25:3).



Morgen gegen AC Bindlach

Der favorisierte AC Bindlach musste gegen Au/Hallertau eine knappe Heimniederlage einstecken. TSV-Trainer Michael Giehl meinte vor dem oberfränkischen Duell: "Wir haben am Dienstag durchaus auch Chancen. Natürlich sind die Gäste aus Bindlach der große Favorit. Aber sie sind auch verwundbar, was der Sieg von Au in Bindlach

zeigt. Diese Minimalchance wollen wir nutzen. Es wird darauf ankommen, welches Team beide Vereine auf die Matte bekommen. Wir müssen in jedem Fall kämpfen, kämpfen und nochmals kämpfen, um mit einem Sieg im Geschäft um den Klassenerhalt zu bleiben". Gekämpft wird ab 19.30 Uhr in der Windeck-Halle. Für den TSV sind die Kämpfe von Schonungen und Au sehr wichtig. Schonungen fährt nach Freising, und die auswärtsschwachen Untergriesbacher treten in Au/Hallertau an. In der Gruppenoberliga kämpft der TSV Burgebrach II um 18.15 Uhr als Vorkampf gegen das Team von Südthüringen. vs