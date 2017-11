Rumpfteam hatte Chance

In der Landesliga Nord der Ringer hat der KSV Bamberg das Nachbarduell gegen den TV Erlangen mit 14:18 verloren. Auch wenn die Bamberger gleich auf vier Stammkräfte verzichten mussten, hätten sie die Heimpleite verhindern können.

Entsprechend enttäuscht zeigte sich KSV-Präsident Thomas Tomaszek: "In den entscheidenden Kämpfen fehlte zwar nicht viel, doch kippten gleich drei dieser engen Duelle zugunsten der leidenschaftlich fightenden Gäste, was am Ende dann den Ausschlag gab."

Dazu konnte die unterste Gewichtsklasse kurzfristig krankheitsbedingt nicht mehr besetzt werden. Da auch der Spitzenreiter TSV Weißenburg beim letztjährigen Meister SC 04 Nürnberg eine herbe Schlappe hinnehmen musste, verpassten die KSVler die Gelegenheit, nach Punkten wieder mit dem Tabellenführer gleichzuziehen.

In der Klasse bis 57 kg griechisch-römisch bekam der Erlanger S. Schmidt die Punkte kampflos zugesprochen, da die KSVler diese nicht besetzen konnten (Stand: 0:4). - Im umkämpften Aufeinandertreffen zwischen Maximilian Brandmayer (130 kg Freistil) und L. Schubert hatte der Gast die Mehrzahl der Aktionen auf seiner Seite (0:6). - Gegen Stoyko Rusev (61 kg Freistil) stellten die Gäste keinen Kämpfer (4:6). - Eine unnötige Niederlage musste Darius Mayek (98 kg griech.-röm.) gegen P. Kellers hinnehmen, der schnell einen 12:1-Vorsprung herauspunktete. Als der Bamberger den Kampf mit 15:14 zu seinen Gunsten gedreht hatte, gelang dem Gast noch eine überraschende Wertung, so dass der KSVler trotz einer famosen Aufholjagd am Ende mit leeren Händen dastand (4:8).



Held musste Gewicht "abkochen"

Ein dickes Kompliment verdiente sich David Held (66 kg griech.-röm.), der erst am späten Vorabend von seinem Einsatz erfahren hatte und dafür noch mächtig Gewicht "abkochen" musste. Das intensiv geführte Duell mit J. Dreyer ging knapp an den Erlanger (4:10). - Als die Felle bereits gänzlich davonzuschwimmen schienen, drehte Lucian Diaconu (86 kg Freistil) seinen Kampf gegen den erfahrenen S. Krieger nach anfänglichem Rückstand noch zu seinen Gunsten (6:10). - Eine bittere Niederlage musste Khaled Delawari (71 kg Freistil) gegen M. Strampfer einstecken. Eine einzige Unachtsamkeit des KSVlers nutzte der Erlanger geschickt zum Schultersieg (6:14). - Dirk Schmidt (80 kg griech.-röm.) hatte mit R. Riedel einen der stärksten Gäste-Akteure zum Gegner, der seine ganze Routine ausspielte und damit zu einem technischen Überlegenheitssieg kam (6:18).

Der damit bereits in trockenen Tüchern befindliche Gästesieg hinderte Lukas Tomaszek (75 kg griech.-röm.) in seinem Duell mit N. Wolf nicht daran, noch einmal alle Register seines technischen Könnens zu präsentieren und seinen Gegner nach sehenswerten Wurftechniken auf beide Schultern zu drücken (10:18). - Auch der Kampf zwischen Benedikt Panzer (75 kg Freistil) und dem bereits angeschlagenen M. Tareq fand mit dem raschen Schultersieg des KSVlers ein schnelles Ende (14:18).

Auf verlorenem Posten stand die "Zweite" des KSV Bamberg in der Gruppenliga Nord gegen den SV Johannis Nürnberg III. Die Bamberger waren durch die Abstellungen an die erste Mannschaft dezimiert und verloren mit 0:52. Gleich sechsmal gingen die Punkte wegen fehlender Besetzung der Gewichtsklasse an den verlustpunktfreien Tabellenführer.

In der Schüler-Bezirksliga verlor der KSV Bamberg gegen den SV Johannis Nürnberg 07 mit 12:26. Vor- und Rückkampf wurden gleich in einem Doppel-Match ausgetragen. Auch das zweite Aufeinandertreffen ging mit 27:9 an die Nürnberger. Für den KSV sammelten Lukas Bittel, Xaver Engelhardt und Johann Engelhardt Punkte. hö