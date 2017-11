Rumms mit Reh: Tier flüchtete

Auf der Fahrt von Ramsthal in Richtung Ebenhausen erfasste am Mittwochmorgen um 8.15 Uhr ein 57-jähriger Seat-Fahrer ein Reh. Dieses flüchtete nach der Kollision. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche über den Wildunfall informiert. pol