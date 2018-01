Ruhig und mitreißend

Die Gruppe "Sound of faith" gastierte am Abend des ersten Advent in der Melkendorfer St.-Aegidius-Kirche. Das Ensemble präsentierte bei diesem besonderen Konzert eine bunte Mischung aus modernen, ruhigen Lobpreisliedern und mitreißenden Gospelsongs auf Deutsch und Englisch.

Lieder wie "Jesus in my house", "Oh happy day" oder "I will follow him" eignen sich natürlich besonders zum Mitsingen und Klatschen. Dem Chor ist es auch wunderbar gelungen, mit stimmungsvollen Liedern, wie "Berge mich", "Gott kommt kleiner als wir denken" oder "Hört den Glockenklang" und "The Christmas way" auf das kommende Ereignis der Geburt Christi hinzuführen.



Instrumental zum Schluss

Zwischen den Liedblöcken gab es Erläuterungen von verschiedenen Chormitgliedern. Ein Instrumentalstück "Soon and very soon" mit Chorleiter Willi Kleinschrodt am Piano und Axel Wolf mit dem Alt-Saxofon rundete ein gelungenes Konzert ab, für das der Chor verdienten Beifall bekam. red