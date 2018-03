Rugendorf II kassiert 1:9- Niederlage

Eine derbe 1:9-Pleite musste die ersatzgeschwächte zweite Rugendorfer Herrenmannschaft gegen den TTC Alexanderhütte einstecken. Die Rugendorfer Reserve rutscht damit auf den siebten Tabellenplatz der zweiten Tischtennis-Bezirksliga ab.



2. Bezirksliga Ost, Herren

TTC Alexanderhütte -

TTC Rugendorf II 9:1

Bereits nach den Doppeln lagen die Gäste mit 0:3 zurück. Auch in den Einzeln waren die Gastgeber klar überlegen. Der an Position zwei gerückte Rugendorfer Hübner unterlag deutlich gegen Schmidt, ebenso erging es Zrenner gegen Knabner. In der Mitte schlugen sich die jungen Ersatzspieler Kolb und Hofmann gut, unterlagen aber dennoch jeweils im fünften Satz. Bodenschlägel verlor anschließend gegen Haker zum 0:8-Rückstand, ehe Korkisch gegen Blüchel den Ehrenpunkt für die Rugendorfer erspielte. Im Anschluss verlor Zrenner gegen Schmidt. sp



Ergebnisse: Schmidt/Haker - Hofmann/Kolb 3:0; Peterhänsel/Peterhänsel - Zrenner/Hübner3:1; Knabner/Blüchel - Korkisch/Bodenschlägel 3:1; Schmidt - Hübner 3:0;Knabner - Zrenner 3:0; Peterhänsel - Kolb 3:2; Peterhänsel - Hofmann 3:2; Haker- Bodenschlägel 3:1; Blüchel - Korkisch 1:3; Schmidt - Zrenner 3:0