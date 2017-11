"Rückwärts durch das Leben"

In deftigem fränkischem Dialekt





Das Kabarett-Duo "Babet & Auguste", die beiden fränkischen Urgewächse, sind mittlerweile weit über die Grenzen Unterfrankens hinaus bekannt und sorgen seit Jahren für beste Stimmung in ihren meist ausverkauften Veranstaltungen. So gastieren sie nun auch - mit ihrem drittem Programm, gemäß dem Motto "...Mir sän dabei!" - wieder in Oberschwarzach. Am Donnerstag, 30. November, heißt es im Sebastianihaus der DJK Oberschwarzach "Bühne frei!" für einen vielversprechenden Kabarettabend. Die Veranstaltung beginnt um 18.45 Uhr mit einer Winzerbrotzeit, die im Eintritt enthalten ist.In einem amüsanten Streifzug "rückwärts durchs Leben" philosophieren und plaudern die beiden in die Jahre gekommenen Damen in deftigem fränkischem Dialekt über Gott und die Welt. Es wäre doch toll, wenn man täglich wieder jünger werden könnte! So betrachten "Babet & Auguste" das Dasein, das mit der "Totgeburt" beginnt, und ziehen rückwärts ("anerschtrum" halt) durch das Leben. Schließlich ist "frau" erfahren und hat in allen Abschnitten vom Rentenalter, übers Arbeits- und Eheleben, bis hin zur Jugend beziehungsweise Kindheit den vollen Durchblick.Mit ihrer Leutseligkeit und ihrer Nähe zum Publikum ziehen die beiden Künstlerinnen ihre Zuschauer schnell in ihren Bann. Es ist ein sehr unterhaltsamer Abend, ganz ohne Politik, an dem Lachtränen sicherlich garantiert sind.Karten im Vorverkauf gibt es bei der Touristinformation Gerolzhofen sowie bei Edeka-Preller und im Sebastianihaus in Oberschwarzach. Sie kosten, eine Winzerbrotzeit inklusive, 19,50 Euro. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.BabetundAuguste.de