Rückentraining und Nichtraucher-Kurse bei der Sparkasse

Beim Aufbau eines systematischen Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) unterstützt die AOK Bayern Unternehmen in der Region. Betriebe mit besonders strukturierten Maßnahmen und positiven Ergebnissen können an einer Zertifizierung teilnehmen. Die Sparkasse Bad Kissingen hat sich einem solchen Prüfverfahren erfolgreich gestellt. Von AOK-Direktor Frank Dünisch erhielt Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Roland Friedrich nun die Auszeichnung "gesundes Unternehmen" in Bronze.

"Sie gehören zu einem kleinen Kreis von Unternehmen, die bayernweit bisher in den Genuss dieser Auszeichnung kommen", erläuterte AOK-Direktor Frank Dünisch bei der Übergabe des Zertifikats und der Auszeichnungsplakette.

Neben einer qualifizierten Analyse der Erkrankungsdaten des Unternehmens zur Bedarfsermittlung und Entwicklung von Programmen bietet die Sparkasse ihren Mitarbeitern mehrere arbeitsplatzbezogene Programme für das Rückentraining an. Außerdem fanden Nichtraucherkurse sowie Vorträge und Seminare rund um das Thema "Gesund Essen und Trinken im Beruf" statt.

Grundvoraussetzung dafür, dass alles koordiniert läuft, ist ein Ansprechpartner im Unternehmen aus den Reihen der Mitarbeiter. In der Sparkasse Bad Kissingen ist das Sabine Lomb.

Vorstandsvorsitzender Roland Friedrich freute sich über die Zertifizierung: "Wir wissen, dass der Gesundheitsfaktor in modernen Unternehmen eine immer größere Wichtigkeit erfährt. Zum Wohle unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wir auch in Zukunft betriebliches Gesundheitsmanagement sehr ernst nehmen."