Rückblick auf bemerkenswerte Amtszeit

Erwin Ruhl, Altbürgermeister und einzig lebender Ehrenbürger der Gemeinde Pommersfelden, feiert am heutigen Donnerstag seinen 80. Geburtstag. Ruhl wurde 1972 Bürgermeister und lenkte die Geschicke der Gemeinde bis 1996. Ruhls Lebenswerk und beispielhaftes Engagement für die Gemeinde würdigten sein Nachfolger Hans Beck und die Räte am 25. April 2008 mit der Ernennung zum Ehrenbürger.

In die "Ära Ruhl" fielen so tiefgreifende Ereignisse wie die von vielen Emotionen begleitete Gebietsreform. 1978 wurden die einst selbstständigen Kommunen Pommersfelden, Steppach, Sambach und Oberndorf zur heutigen Gemeinde Pommersfelden zusammengelegt. "Es war eine bewegte Zeit und ein Neuanfang", erinnerte sich Ruhl anlässlich seiner Ernennung zum Ehrenbürger.



Mehrere Meilensteine

Meilensteine in seiner Amtszeit waren die Erschließung der Ortsteile mit Abwasserkanälen, der Bau der Kläranlage in Sambach und die Gründung eines Abwasserzweckverbandes mit der Nachbargemeinde Frensdorf. Seine Handschrift trägt die Renovierung des Rathauses Anfang der 80er Jahre. Nach einer anfänglichen Verwaltungsgemeinschaft mit Frensdorf gelang es Ruhl, zum 1. Januar 1980 die eigene Verwaltung wieder nach Pommersfelden zurückzuholen.

Der Bau des Kindergartens in Steppach, die Renovierung der Sambacher Schule waren Großprojekte für die Zukunft der noch jungen Gemeinde. In Ruhls Amtszeit liefen die Flurbereinigungen und Dorferneuerungen an, mit denen wichtige Grundlagen für das Leben in den Dörfern und die Weiterentwicklung der Ortsteile geschaffen wurden. Hervorzuheben ist jedoch ein Werk, das für immer Einzug in die Geschichte Pommersfeldens fand: Die Anlage des Großen Sees, der nicht nur vielen Tieren und Pflanzen neuen Lebensraum gab, sondern zu einer Oase vor der Haustüre für die Bürger der Gemeinde wurde.