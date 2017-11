Rudolf Wimmer ist gestorben

Eine bekannte Unternehmerpersönlichkeit aus dem Landkreis Kulmbach lebt nicht mehr: Im Alter von 85 Jahren ist Rudolf Wimmer am Sonntag verstorben.

Der Seniorchef der Untersteinacher Firma Wimmer GmbH war ein Unternehmer mit Leib und Seele. Von 1968 bis 2009 leitete Rudolf Wimmer die Firma , die er selbst gegründet hatte, als selbstständiges Handwerksunternehmen für Stahl-, Metall- und Anlagenbau.

Der Betrieb entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem mittelständischen Unternehmen mit rund 35 Mitarbeitern. 2009 legte Rudolf Wimmer die Leitung des Familienbetriebs in die Hände seiner Tochter Anja.

Wimmer engagierte sich viele Jahre lang für seinen Berufsstand.

Er war Obermeister der Metallinnung und Kreishandwerksmeister. Ein Einsatz wurde unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik gewürdigt.

Die Trauerfeier findet am morgigen Donnerstag um 14 Uhr in der Friedhofskapelle am neuen Friedhof in Untersteinach statt. red