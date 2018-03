Rudolf Schwandner gibt eines seiner vielen Ehrenämter auf

Im Vorabendgottesdienst in Sterpersdorf wird heute Rudolf Schwandner aus dem Pfarrgemeinderat verabschiedet. Er war 40 Jahre lang dessen aktives Mitglied. Doch mit diesen 40 Jahren im Pfarrgemeinderat erschöpft sich seine ehrenamtliche Arbeit noch lange nicht.

In der Sterpersdorfer Feuerwehr war er ebenso aktiv wie schon als junger Mann in der Jungen Union. Ministranten-Tätigkeit früher und Mesnerdienst später und noch heute waren und sind für ihn viel mehr als eine zu erfüllende Pflicht, sie waren und sind Bestandteil seines Lebens als katholischer Christ, sie sind ihm Mission.

Seit über 40 Jahren widmet er sein politisches Leben der CSU, seit zehn Jahren ist er Mitglied im Caritas-Verband und bei der Kolpingfamilie in Höchstadt verpasst er ebenfalls kaum eine Zusammenkunft.



Ein langer Arbeitstag

Der Jubilar ist Jahrgang 1944, verheiratet und hat zwei Kinder. Schwandner besuchte die Grundschule in Erlangen, wo er bei der Mutter lebte. 1954 holte ihn der kinderlose Onkel nach Greiendorf, führte ihn in die Geheimnisse der Landwirtschaft ein mit dem Ziel, dass er später die 6,5 Hektar große Landwirtschaft des Onkels einmal weiterführen werde. Dazu kam es nicht, da es Anfang der 1960er Jahre mit den einzelbäuerlichen Betrieben schon merklich abwärts ging. Rudolf Schwandner ging in den Brückenbau, baute an der Medbacher Autobahn-Brücke mit und war als Messgehilfe beim Ausbau der A 3 beteiligt. Seit Arbeitstag: frühmorgens um halb fünf daheim den Stall ausmisten, dann bis zu zwölf Stunden Arbeit an der Autobahn, abends nach der Arbeit in der Landwirtschaft des Onkels rackern.

Ab 1969 ließ sich Rudolf Schwandner bei Schaeffler auf Werkzeugbau umschulen und arbeitete dort später als Maschinenbautechniker. Er sagt selbst: "Schule, Beruf, Landwirtschaft, Vereinsarbeit und wenn Zeit blieb auch mal weibliche Reize - das war mein damaliger Lebensinhalt."



Mehr Zeit fürs Ehrenamt

Früher war Schwandner auch beim Bayrischen Roten Kreuz an den Wochenenden aktiv und lernte dort seine Frau bei gemeinsamen Einsätzen kennen. Im Jahre 2001 ging sein Berufsleben mit Altersteilzeit zu Ende. Nun blieb Zeit für noch mehr ehrenamtliche Arbeit. Im Mittelpunkt stand nach wie vor die Freiwillige Feuerwehr (45 Jahre aktiv, 33 Jahre Feuerwehrverein - seit 2006 Ehrenmitglied der FFW Sterpersdorf) und seine Kirchenarbeit. Dazu kamen Jagdgenossenschaft, Briefmarkenverein, Gartenbauverein und FCN-Fanclub.

Dafür wurde seiner Frau sehr viel Verständnis abverlangt und dafür dankt er ihr ganz besonders. Seine Vision ist, die Ansichtsunterschiede zwischen Alt und Jung zu überwinden und gemeinsam stärker an einem Strang zu ziehen.

Für sein ehrenamtliches Engagement wurde Rudolf Schwandner Anfang März 2018 mit dem "Ehrenzeichen des Bayrischen Ministerpräsidenten für langjährige Verdienste im Ehrenamt" ausgezeichnet.