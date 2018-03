Rudolf Schmidt feiert 90.

Körperlich und geistig rüstig hat Rudolf Schmidt in Kunreuth seinen 90. Geburtstag gefeiert. 1928 in Kunreuth geboren, blieb er immer seiner Heimat treu.

Das junge Alter bewahrte ihn vor dem Zweiten Weltkrieg. Sein kleines landwirtschaftliches Anwesen trug einen bescheidenen Beitrag zum Leben bei. Daneben erlernte er den Beruf des Maurers, das seinen Haupterwerb bildete. Der Jubilar wohnt in einem der ältesten Anwesen des Ortes und versorgt sich noch selbst.

Er weiß, dass sich das in gutem Zustand befindliche Wohnhaus schon seit um 1740 auf diesem stattlichen Grundstück befindet. Er erzählt aus vergangenen Tagen und fühlt sich in der Nachbarschaft seines Bruders Ernst überhaupt nicht einsam. Dazu umsorgt ihn sein Patenkind Hartmut mit Familie.

Der Jubilar liebte seit jeher das Karteln und fand ein weiteres Hobby im Sportverein Kunreuth. Er diente Vereinen wie der Feuerwehr.

Viele Freunde und Verwandte wünschten ihm zu seinem stolzen Fest alles Gute. Die besten Glückwünsche der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Konrad Ochs (CSU). Für den Landkreis gratulierte Landrat Hermann Ulm (CSU).