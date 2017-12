Rucksack wechselt den Besitzer

Eine 30-jährige Frau belud am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr ihren am Heinrichsdamm geparkten Pkw. Anschließend fuhr sie davon und vergaß hierbei einen am Gehweg abgestellten Rucksack. Als sie gegen 9.30 Uhr das Fehlen bemerkt hatte und daraufhin sofort wieder zum Ausgangspunkt ihrer Fahrt am Heinrichsdamm zurückkehrte, war der Rucksack bereits nicht mehr da. In dem schwarzen Lederrucksack mit Engelsanhänger befand sich neben einer schwarz-beigen Geldbörse mit 150 Euro Bargeld, diversen Scheck-, Kredit- und Kundenkarten, dem Personalausweis und dem Führerschein auch ein älteres rotes Mobiltelefon der Marke Samsung (Klapphandy). Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen.