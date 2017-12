"Ich habe halt Blödsinn gemacht, hatte getrunken. Ich hab' nicht reingeguckt, hab's mitgenommen", erklärte der 52-jährige Angeklagte zu dem Vorfall mit Rucksack, der ihn am Dienstag ins Amtsgericht führte.

Am 25. Mai dieses Jahres stand ein Rucksack einer Frau in einer Staffelsteiner Kneipe für eine Weile unbeaufsichtigt. Darin befanden sich eine Geldbörse mit 15 Euro Inhalt, eine sehr teure Gleitsichtbrille und ein Handy. Dass der 52-Jährige nicht häufiger etwas mitnimmt, ist laut Bundeszentralregister absolut glaubwürdig: Dieses wies bisher absolut keinerlei Eintrag auf.

In dem kurzen Verfahren, dem Richter Stephan Jäger vorsaß, wurde der größte Raum der Frage eingeräumt, wie es zu dem Diebstahlvorfall überhaupt kommen konnte. "Wir sind rumgetingelt von einem Bier zum anderen - es war ja Herrentag", erzählte der im Baugewerbe tätige Staffelsteiner. Auf die Erkundigung danach, wie er sich an diesem Tag gefühlt habe, antwortete der Mann in aller Offenherzigkeit: "Wie man sich halt fühlt, wenn man besoffen ist."

Er war schon lange unterwegs gewesen, hatte viel getrunken und reklamierte für sich, dass er, wenn er den Rucksack in der Frühe verlassen gefunden hätte, diesen auch zurückgegeben hätte. Mit dem Namen der damals geschädigten Frau konfrontiert, schüttelte der Mann den Kopf, da ihm dieser nichts sagte.

Dass die Staatsanwaltschaft den Vorfall als Diebstahl betrachtete, dafür hatte er Verständnis. Doch es war die Höhe des Strafbefehls, die ihn Einspruch hatte einlegen lassen: Nahezu 1400 Euro seien für ihn nicht zu stemmen, weshalb sein Verteidiger Wolfgang Bürckmann wegen der "prekären Wirtschaftslage" seines derzeit arbeitslosen Mandanten Verständnis für 800 Euro zu erwecken suchte.

Das Urteil kam diesem Ansinnen entgegen und beziffert sich mit einer Geldstrafe von 750 Euro. Darüber hinaus ist alles Entwendete längst an die Geschädigte zurückgeflossen. Ein Grund, weshalb auch Staatsanwältin Tatjana Winterholer diesen Weg mitging, lag in den von ihr selbst durchaus herausgestellten Vorzügen, beziehungsweise Entschuldigungen des Angeklagten, die in seiner Geständigkeit, seinem leeren Bundeszentralregister und seiner "erheblichen Alkoholisierung" lagen.