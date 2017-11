RSV Soli Reuth ist die Nummer 1

Der Radsportverein Solidarität Reuth blickt auf eine ereignisreiche Woche zurück. Nur kurz nach den Erfolgen der Kunstradfahrerinnen bei der Deutschen Meisterschaft (wir berichteten) gab es erneut bei einem bundesweiten Wettbewerb Grund zum Jubeln für die Mädchen aus dem Frankenwald.

Die Elitemannschaften (Damen über 18 Jahre) nahmen in Rimpar am Bundespokalwettbewerb im Kunst- und Einradfahren des Rad- und Kraftfahrerbundes (RKB) teil. Unter allen Vereinen wurden die besten Sportler und Teams ermittelt.

Die Sportlerinnen beeindruckten mit Harmonie, Ästhetik, Ausstrahlung und Teamgeist und nicht zuletzt auch mit ihrer Artistik auf dem Rad. Die Vierer-Mannschaft belegte nach schwachem Start Rang 2 und blieb nur knapp hinter der Siegermannschaft aus Roth. Die Sechser- Mannschaft hingegen war nicht zu toppen und belegte mit großem Vorsprung Platz 1.

Der Jubel war daher riesengroß. Vorsitzender Thomas Bittruf war begeistert und schwärmte von dieser Leistung. "Die Mädchen haben bewiesen, dass sie in Deutschland zur unangefochtenen Spitzengruppe der Einradmannschaften gehören", sagte er.

Der rührige Verein war außerdem Ausrichter eines Bezirkslehrgangs und einer Kampfrichterschulung. In der Leßbachtalhalle konnten dabei über 50 Teilnehmer ihre Programme und Übungen verbessern beziehungsweise Neues einstudieren.

Am darauffolgenden Tag fand der Nachwuchswettbewerb um den Bezirkspokal statt. Dazu wurde parallel auch der Vereinspokal für das beste Vereinsteam herausgefahren. Auch da überzeugten die Sportlerinnen des RSV Reuth. Obwohl mit Ersatz gestartet, holte die Vierer-Elitemannschaft zum dritten Mal in Folge den Vereinspokal. Die Siegerehrung nahmen die Fachwarte Anja Pöhn (RKB) und Daniela Meixner (BRV) zusammen mit Hartmut Nenninger vom BLSV-Kreis Kronach vor. Die Ergebnisse:

4er Einrad Schülerinnen U13: 1. Nelly Bohla, Jule Ultsch, Amelia Zavilinska, Marlene Gögelein (39,47 Punkte). - U15: 1. Michelle Scharf, Antonia Groh, Elena Hanft, Nina Lindner (47,00).

6er Einrad Schülerinnen U13: 1. Nelly Bohla, Jule Ultsch, Amelia Zavilinska, Marlene Gögelein, Juliana Fritz, Sharon Kaplan (38,78).

Einer-Kunstfahren Schülerinnen D: 2. Nelly Bohla (26,59). - Schülerinnen U13: 4. Maren Hofmann (22,73). - Schülerinnen U11: 5. Amelia Zavilinska (12,87).

Vereinspokal: Vierer-Einrad Schülerinnen U13: Finja Melzer, Lea Ultsch, Christina Renner, Louisa Gögelein (65,09). - Elite: Veronika Lurz, Tina Katholing, Annika Stumpf, Anne Voit (143,85).

Einer Kunstfahren, U11: Finja Melzer (51,25). eh