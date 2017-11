Round Table bittet um Spenden

Der Serviceclub Round Table beteiligt sich auch heuer am bundesweiten Weihnachtspäckchen-Konvoi. Im Vorjahr konnten 106 000 Päckchen nach Rumänien, Moldawien und in die Ukraine verschickt werden. In diesem Jahr werden auch zwei Kulmbacher "Tabler" dabei sein und eine Zustellgarantie sichern. Neben Privatspendern sind besonders Schulen und Kindergärten im Landkreis aktiv. Die Abgabe der Päckchen ist bis 24. November bei der Firma Hanft Bürotechnik, im "Haus des Handwerks" und bei der Firma Wagner Treppenbau in Mainleus möglich. red