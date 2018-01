Rottenbacher haben Kraftakt gemeistert

Der Schützenverein Rottenbach hat wieder die Ortsmeisterschaften im Sportschießen durchgeführt. Ein fester Bestandteil im sportlichen Terminkalender der Gemeinde Lautertal sind die alljährlichen Ortsmeisterschaften im Luftgewehrschießen, die der Schützenverein Rottenbach mit viel Einsatz und Engagement durchführt. Bei der Ehrung der Ortsmeister und der Proklamation des Ortskönigs war Schützenmeisterin Renate Schramm voll des Lobes angesichts der sportlichen Leistung, die die 81 Teilnehmer in Rottenbach abgeliefert hatten. Vor allem zeigte sie sich von Schießleistungen der "Laien" beeindruckt. "Wir, die Aktiven, müssen uns hier ganz schön abstrampeln, um da mitzuhalten" meinte Renate Schramm.

Auch mit der Beteiligung zeigte sie sich sehr zufrieden. So bevölkerten 65 "Passive" die Schießstände und nahmen die Zielscheiben über Kimme und Korn ins Visier. Keinen Hehl machte sie daraus, dass die Durchführung der Ortsmeisterschaften für den kleinen Verein einen nicht unerheblichen Kraftakt darstelle. "Dies war nur durch unser intaktes Vereinsleben und das sehr gute Miteinander zu schaffen", betonte die Schützenmeisterin. Neben den Ortsmeistertiteln gab es für die "Amateure" auch den von MdL Jürgen W. Heike gestifteten Ortsmeisterpokal zu gewinnen. Der Landtagsabgeordnete lobte den Rottenbacher Schützenverein für seine Aktivitäten und den Zusammenhalt im Verein. "Ihr lebt Gemeinschaft", betonte Heike.

Die Trophäe sicherte sich mit einem 45,1-Teiler (Hundertstel- Millimeter außerhalb des Zentrums) Bernd Faber aus Tiefenlauter. Spannung kam auf, als Renate Schramm, die durch einen sehr kurzweiligen Ehrungsabend führte, die diesjährigen Ortskönige bekannt gab. Bei den Jugendlichen sicherte sich Wiebke Flohrschütz mit einem 313,2-Teiler den Titel vor Christian Teubner (605,8-Teiler) und Patrick Börschel (7,8 Ringe). Bei den Erwachsenen gab die Pokalsiegerin des Vorjahres Margit Faber mit einem 23,5-Teiler den besten Schuss auf die Königsscheibe ab. Der Ortskönigin stehen Stefan Höhn (56,5-Teiler) und Rainer Bräutigam (77,3-Teiler) als 1. und 2. Ritter zur Seite.

In insgesamt 18 Einzelwertungen wurden Ortsmeister ermittelt. In der Sparte "Passiv" führten in den jeweiligen Altersklassen die Siegerlisten an: Andreas Sollmann (90 Ringe), Kerstin Teubner-Börschel (78 Ringe), Stephan Höhn (90 Ringe), Sabine Menzel (90 Ringe), Manfred Menzel (92 Ringe), Klaus Ross (81 Ringe), Ilona Sollmann (76 Ringe), Christian Teubner (67 Ringe), Sebastian Menzel (95 Ringe) und Mareike Flohrschütz (84 Ringe). Bei den Aktiven errangen erste Plätze: David Kessel (96 Ringe), Wolfgang Heinze (100 Ringe), Ralf Schramm (100 Ringe), Renate Schramm (100 Ringe), Klaus Forkel (69 Ringe), Erika Eck (98 Ringe), Ludwig Lorenz (90 Ringe). Wie im vergangenen Jahr wurde auch bei den "Passiven" eine Mannschaftswertung vorgenommen. Insgesamt neun Teams kamen in die Wertung. Den ersten Platz belegte hierbei das Team "SMS" (Sabine Menzel, Manfred Menzel, Sebastian Menzel, 276 Ringe).

Seit neun Jahren wird auch eine Ratsherrenscheibe ausgeschossen. In diesem Jahr nahmen acht der 17 "Ratsherren" ein Luftgewehr in die Hand. Diese Zahl entlockte Renate Schramm nicht unbedingt Jubelschreie. Manfred Menzel durfte in diesem Jahr seinen Namen auf der Scheibe verewigen. Neben den Ortsmeistern stand auch die Ehrung der besten Schützen des Abschießens auf dem Programm. In die Siegerlisten konnten sich hier eintragen: Meisterscheibe: Ralf Schramm (106,3 Ringe); Ehrenscheibe: Richard Hess (49,3-Teiler), Glücksscheibe: Renate Schramm (4,2-Teiler); Luftpistole: Horst Menzel, 94,9 Ringe; Herbstpokal (Luftpistole): Wolfgang Heinze (53,1 Ringe); Luftpistole: Horst Menzel (94,6 Ringe), Kaiserpokal: Andreas Morawietz (380,8-Teiler). Schützenmeisterin Renate Schramm bedankte sich bei allen Helfern sowie der Gemeinde Lautertal, die das alles erst möglich gemacht hätten.

Martin Rebhan