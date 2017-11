Rotlicht missachtet

Ein Unfall mit einem Schaden von mehr als 5000 Euro ereignete sich am Dienstagvormittag auf der Kreuzung Reichelstraße/Negeleinstraße. Ein 76-jähriger Kronacher fuhr mit seinem Audi auf der Reichelstraße stadteinwärts. Zur gleichen Zeit wollte ein 66-Jähriger mit seinem Hyundai von der Negeleinstraße kommend die Kreuzung geradeaus überqueren. Dabei krachte der Kronacher in die rechte Fahrzeugseite des Kulmbachers. Beide Fahrer wollen bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei (09221/6090) zu melden. pol